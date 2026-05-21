Beneficia SET a más de mil 500 estudiantes de Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso con mobiliario escolar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 21 de 2026.- Más de mil estudiantes de escuelas primarias de los municipios de Matamoros, San Fernando y Valle Hermoso se beneficiaron con la entrega de mobiliario escolar realizada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través de la Unidad Ejecutiva.

Samuel Alcántar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva, informó que el objetivo de esta acción es fortalecer las condiciones de aprendizaje en los planteles a lo largo y ancho de la entidad, al contar con espacios más dignos para la niñez tamaulipeca.

Informó que, en Matamoros, la escuela beneficiada fue la primaria Francisco González Bocanegra, del turno vespertino, con 632 mesabancos; en San Fernando, la primaria Ernesto Guajardo Salinas, con 728 mesabancos; y en Valle Hermoso, las primarias Saúl Aguilar Amador y Josefa Ortiz de Domínguez, con 331 mesabancos, beneficiando en total a 1 mil 691 estudiantes.

“Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, se continúa impulsando el fortalecimiento de los espacios educativos en beneficio de la comunidad escolar”, enfatizó.

La entrega de este mobiliario se efectuó a través de la Dirección de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo (CREDES), en la que participaron funcionarios estatales, estructura educativa, docentes y alumnado, reflejo del compromiso del sector educativo con el fortalecimiento de la infraestructura escolar como un elemento más de la transformación educativa que vive Tamaulipas.