Sector pesquero y autoridades dialogan sobre proyecto energético en el golfo

Matamoros, Tamaulipas.– Mayo 20 del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la comunicación y atención al sector pesquero ante el desarrollo de proyectos energéticos en aguas profundas del Golfo de México, el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de cooperativas dedicadas a la captura de escama marina frente a las costas del municipio de Matamoros.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) en El Mezquital, donde el Director de Asuntos Corporativos de Woodside Energy en México, Alfonso Solís Haces, acompañado de su equipo especializado, presentó los alcances, metodologías y acciones contempladas dentro del proyecto Campo Trión, mismo que se desarrollará en aguas profundas del Golfo de México bajo el seguimiento y vigilancia de las autoridades competentes.

En representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el Subsecretario Jorge de Jesús Montagner Mendoza reiteró la importancia de mantener un diálogo abierto y permanente con el sector pesquero, privilegiando la información y la atención directa a las inquietudes de las organizaciones.

Durante la reunión, representantes de 14 organizaciones pesqueras expresaron diversas dudas e inquietudes relacionadas con las operaciones del proyecto, las cuales fueron atendidas y respondidas por personal de la empresa como parte de los mecanismos de atención ciudadana y vinculación comunitaria.

Como parte de estos trabajos, se instaló en las oficinas de la API un buzón MAC (Mecanismo de Atención Comunitaria), mediante el cual los habitantes y productores podrán presentar preguntas, comentarios o solicitudes de información relacionadas con las actividades que se desarrollarán en el marco del proyecto Campo Trión.

En el encuentro también estuvo presente Juan Carlos Ríos, director jurídico de la API Matamoros, así como servidores públicos del Gobierno del Estado.