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Promoverá SST hábitos saludables y autocuidado durante la Semana Nacional de Salud Pública 2026

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.-  Mayo 20 de 2026.- La Secretaria de Salud, Adriana Marcel Hernández Campos, anunció que del 23 al 30 de Mayo, se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública 2026, en la cual se reforzarán las acciones preventivas y de promoción a la salud a través de todas las unidades y Distritos de Salud para el Bienestar de la entidad.

Bajo el lema, “La salud nos une, es nuestro derecho”, se pondrá en marcha esta jornada que tiene el objetivo de promover todos los programas integrales de salud, impulsar los hábitos y entornos saludables, así como reforzar el autocuidado, la actividad física y la prevención de enfermedades.

“En este año, la estrategia nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se enfoca a realizar actividades mundialistas, con el propósito de adoptar y promover la salud pública, y con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se desarrollarán actividades deportivas, culturales y comunitarias, que fomenten el deporte, recuperen espacios públicos e impulsen el turismo y el empleo comunitario”, señaló Hernández Campos.

 

Entre las actividades comunitarias que se desarrollarán en la Semana Nacional de Salud Pública, destaca la organización de “Mundialitos”, en los que participará la población en general, instituciones educativas, el Instituto del Deporte, atletas con discapacidad, personas mayores, empleados de diversas instituciones, entre otros.

De igual manera, se promoverán partidos en plazas públicas, festivales culturales, exposiciones y otras acciones sociales en coordinación con varias dependencias gubernamentales para impulsar la actividad física escolar y comunitaria, generar una cultura de autocuidado de la salud, prevención de enfermedades, así como fortalecer las pausas activas y los recreos activos a nivel escolar.

Cabe mencionar que en esta campaña comunitaria, se unifica la participación de todo el Sector Salud y diferentes secretarías del estado como Turismo, Trabajo y Previsión Social, Cultura, Educación Pública, Gobernación, entre otras instancias como ITJUVE, Procuraduría Federal del Consumidor, DIF, sindicatos de salud, entre otros.

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