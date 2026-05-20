POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Sheinbaum viene a Tamaulipas a inaugurar obras

Tamaulipas está en la agenda nacional, así lo confirman las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien próximamente arribará a esta entidad para inaugurar nuevas unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital General de Ciudad Madero, como lo anticipó en la conferencia “La Mañanera del Pueblo” el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

Y la presidenta lo ratificó: “Vamos a ir a inaugurar los hospitales y de ahí a la inauguración de otras obras”, en alusión a la próxima visita que realizará a Tamaulipas.

También confirmó que: “Estamos ya por licitar un proyecto del Corredor del Golfo, que es una obra que mejora la conectividad hasta Reynosa, para tener la opción desde el norte de Veracruz hasta Reynosa, y no solamente Nuevo Laredo como opción vial de carreteras”.

La presidenta expresó que, en los próximos días realizará una nueva visita a Tamaulipas para inaugurar nuevas unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital General de Ciudad Madero, como adelantó en esta misma conferencia el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez.

“Vamos a ir a inaugurar los hospitales y de ahí a la inauguración de otras obras”, anunció la presidenta.

Percepción de seguridad en Tamaulipas sigue a la baja: Américo.- La percepción de seguridad en Tamaulipas va a la baja gracias al desempeño de las fuerzas de seguridad que atiende con eficiencia los casos que surgen. El gobernador Américo Villarreal Anaya consideró que estos resultados están en las formas de atención de las causas, mediante la inteligencia, y a través de la Guardia Estatal, y Nacional, es esta la manera como se está trabajando.

Los comentarios del mandatario surgieron a su arribo al Palacio de Gobierno, cuando dio la certeza de que la percepción de seguridad en Tamaulipas avanza, dado que, la actividad de las fuerzas de seguridad atienda esas circunstancias desde las causas, mediante la inteligencia, y a través de la Guardia Estatal, y Nacional.

Y es que los eventos de violencia, si bien no han desaparecido totalmente, si han disminuido considerablemente. Villarreal Anaya aceptó, que existen reacciones de reclamo, pero las cifras son claras; antes había 130 homicidios al mes, hoy llevamos 12 homicidios, lo cual refleja un cambio.

Cabe mencionar que Instituciones no gubernamentales, han reconocido avances en los indicadores de seguridad y en las condiciones en las que se está dando en cada una de las entidades, y a Tamaulipas lo ubican en semáforo verde, poniendo como ejemplo de las ciudades más seguras a nivel nacional a Tampico- Madero y en el onceavo lugar a Nuevo Laredo

GATTÁS PRESIDE CEREMONIA DE MATRIMONIOS DEL DIF.- La presidenta del Sistema DIF Municipal Lucy de Gattás y el alcalde de Victoria Lalo Gattás, apadrinaron a 72 parejas que solicitaron su inscripción en la Campaña de Matrimonios Colectivos 2026 para legalizar su unión civil en el marco de una emotiva ceremonia nupcial.

Lalo Gattás expresó en ese marco: “Me llena de alegría ser testigo de este momento tan significativo, en el que cada pareja fortalece su familia y construye un futuro con mayor certeza jurídica, seguridad patrimonial y tranquilidad para sus seres queridos”. En esa misma ocasión la presidenta del DIF Victoria, Lucy de Gattás dirigió un mensaje de felicitación a los recién matrimoniados.

Hubo brindis y vals, todo el ceremonial propio del acontecimiento, en ese marco el alcalde Eduardo Gattás, reconoció el trabajo que realiza su esposa, junto a la presidenta del DIF Tamaulipas Dra. María de Villarreal, para fortalecer la familia; a la vez celebró la unión de las parejas con el deseo de “hacerlo con responsabilidad, amor y esperanza”.

Testificaron este acontecimiento nupcial, la Directora del Instituto de la Mujer en Tamaulipas Marcia Benavides Villafranca, el director general del Sistema DIF Victoria César Saavedra Terán y la Directora de la Oficialía Primera del Registro Civil Alba Gabriela Rodríguez.

LA UAT IMPULSA LA MOVILIDAD GLOBAL Y ALIANZAS EMPRESARIALES.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, en reunión con autoridades de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado y empresarios integrantes de los clústeres Automotriz y Eléctrico-electrónico, hizo resaltar, que la casa de estudios, “se propone cambiar las expectativas profesionales de estudiantes y egresados, brindándoles espacios de desarrollo en el sector empresarial y en destacados organismos del país. ”

Explicó que la UAT, “está ampliando los espacios para que los alumnos vivan experiencias de trabajo en empresas como Disney, e instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que queremos es cambiar un poco la expectativa que ellos tienen de su formación”.

Y es que la UAT ha fortalecido significativamente su vinculación con instituciones nacionales y extranjeras, logrando que 627 jóvenes realicen estancias fuera de la entidad durante el último año, una cifra histórica al inicio de la actual administración, cuando apenas 80 estudiantes tenían esta oportunidad.

La reunión tuvo como sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe, en ese marco el rector subrayó que, dentro de estas acciones, se impulsan convenios con instituciones universitarias de los Estados Unidos y países de Europa y Latinoamérica, a la par que se trabaja en proyectos estratégicos regionales en estrecha coordinación con el Gobierno Estatal y los gobiernos municipales, el sector empresarial, esto es la iniciativa privada, pero también con instancias públicas