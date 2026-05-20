Por: Raúl Terrazas Barraza

Luz y agua

Si en los pronósticos del tiempo aparece que habrá corrientes de aire fuertes o lluvia, en la mente de los victorenses de inmediato se refleja la consecuencia, fallas en el suministro del servicio de energía eléctrica en cualquiera de los sectores y cortes de agua debido también a la fragilidad de las líneas de conducción, porque no aguantan nada.

Existe la creencia de que, la red de distribución de luz en la capital de Tamaulipas, como en casi todas las ciudades del estado, en unas más grave que otras, debido a la gran demanda de conexión para domicilios, comercios y empresas, acciones que conlleva a la sobrecarga ya que, ni siquiera el cableado es de un calibre que soporte el requerimiento de energía.

Por estos días, ha sucedido así, mucha gente vive, como luego dicen, con el Jesús en la boca y rogar porque su vida no se vea alterada debido a la falta de suministros de luz y agua, aunque, por desgracia, siempre sucede aquello nadie quiere, como la inoperancia de las bombas que traen agua del acueducto viejo de la Presa Vicente Guerrero, al dar pie al anuncio de la suspensión del abasto del vital líquido en casi 400 colonias, fraccionamientos y unidades habitacionales capitalinas.

La comunicación dada a conocer a la población indicaba que por dos días no habrá suministro de agua, sin embargo, en la mayor parte de ellas fue de entre ocho y diez hora, pero, habían pasado 24 horas y el servicio no se había regularizado en una buena parte de las 400 colonias.

Obvio, bajo cualquier privación de suministros que los hogares de las y los tamaulipecos demandan, la lluvia es necesaria y urge en todos lados, en especial en la zona fronteriza, porque los 10 municipios de esa región, viven en crisis hídrica desde hace más de tres años, si se considera que, en el 2024, cuando en las otras dos regiones de la entidad hubo lluvias intensas y pudieron recargarse los acuíferos, presas y lagunas, la escasez pudo superarse, no al cien, pero, se superó.

Desde el Gobierno del estado, por instrucciones del Doctor Américo Villarreal Anaya, la secretaría de Recursos Hidráulicos que tiene a su cargo el ingeniero Raúl Quiroga Álvarez y la COMAPA capitalina que maneja el contador Fernando García Fuentes, trabajan de manera coordinada para allegar todos los elementos necesarios.

Sean administrativos o técnicos, para que la demanda de agua potable se cubra en el mayor porcentaje posible y eso incluye el talón de Aquiles de todas las COMAPAS del estado, las fugas debido al mal estado de las líneas de conducción.

Por cierto, del otro lado de la barra, es decir, los usuarios de la COMAPA de Victoria y las de toda la entidad, deben de cumplir con su responsabilidad de pagar el recibo del agua y regularizar la forma de suministro mediante la colocación de los medidores, porque el rezago por descuido, falta de recursos, actitud arbitraria y la comodidad que da tener agua y no pagarla, es la otra gran fuga existente en los organismos operadores y contra la cual tienen que luchar los administradores.

Si el agua que se consume y se mide se paga en forma religiosa y responsable, las COMAPAS tendrían menos problemas financieros y, solo por poner un ejemplo, en la que maneja García Fuentes, decenas de millones de pesos en adeudos y, por increíble que parezca, gente que tiene forma de pagar porque son ricos, no lo hacen, solo porque no les da la gana.

Esto recuerda la máxima del ingeniero Quiroga Álvarez, quien señala que el agua se paga con el agua, es decir, si la COMAPA pone el agua en los domicilios, negocios y empresas, quienes allí la usan deben de pagarla de manera responsable, por ellos, esos dos grandes problemas de fugar, el financiero y el físico tienen ya una estrategia que se espera de resultados adecuados en este año.

Los otros

Desde las bases sindicales del magisterio apareció la exigencia al dirigente estatal, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, para que dé a conocer los motivos que no ha llevado a cabo la renovación de los Comités Delegacionales que se encuentran vencidos desde hace tiempo y que, no parece preocuparle pese a constituir una violación flagrante al Artículo 202 de los estatutos vigentes y donde se señala que, luego de tres años, deben de ser cambiarlos los titulares.

De la Delegación D-I-312, le piden que expida la convocatoria para la elección de los nuevos Comités, ante la sospecha de que, es parte de la manipulación de las bases para encausar el proyecto personal que tiene Rodríguez Treviño para los próximos meses.

La Dirección de Notarías a cargo del Abogado Claudio Díaz Castaño, tiene que dar cuenta pronta de las investigaciones que realiza en más de una cuarentena de despachos notariales que fueron denunciado por usuarios debido a irregularidades, obvio, el asunto no debe de ser sencillo, porque él mismo es Notario y sabe que procederá en contra de compañeros suyos, sin embargo, chamba es chamba y debe de hacerla como es mandatado por la Ley.

En su oportunidad el subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales licenciado José Luis Beas Gámez, hizo ver quejas investigaciones podrían concluir con la suspensión de la función notarial de los abogados, en el entendido de que, tienen el derecho de réplica respecto a las denuncias que se hayan presentado.

Recordar que el sexenio comenzó con una gran exigencia en este asunto de las Notarías, porque al final de la administración panistas, las dieron a diestra y siniestra, sin que se cumpliera con los requisitos, solo por contubernio o compromiso, es decir, en pago por servicios prestados al grupo político de los tres García de Reynosa, desde luego esos Fiat Notariales, fueron retirados de inmediato.

Esto es un asunto delicado y sobre el cual hay expectativa, ya que, si se trata de aquellos que lograron quedarse con la Notaría regalada el sexenio pasado y ahora no la manejan bien, importante será la cancelación del Fiar.