Estado y municipios unen esfuerzos para reforzar sanidad pecuaria en Tamaulipas

González, Tamaulipas.– Mayo 19 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer el combate al gusano barrenador en el estado, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, encabezada por Cuauhtémoc Amaya García, puso en marcha una estrategia innovadora mediante la aplicación del producto exzolt exclusivamente en becerros recién nacidos.

El subsecretario explicó que esta medida fue diseñada por el equipo técnico de la dependencia, tomando en cuenta la efectividad del producto y el comportamiento de los casos detectados en la entidad.

“Recordemos que el 80 por ciento de los casos de gusano barrenador que tenemos en Tamaulipas se presentan en bovinos, específicamente en ombligos de becerros recién nacidos; por ello, este producto viene a reforzar toda la estrategia que se tiene por parte del Gobierno Federal y también del Gobierno del Estado”, señaló.

“El producto se aplica en el lomo del becerro recién nacido con el objetivo de prevenir la presencia de la mosca del gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), evitando que deposite e incube sus huevecillos en el animal”, refirió.

Destacó que, para el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, esta acción representa una alternativa innovadora para fortalecer el control y la erradicación del gusano barrenador en Tamaulipas, al tiempo que impulsa la implementación de nuevas herramientas orientadas a proteger la sanidad pecuaria y disminuir las afectaciones al sector ganadero.

Amaya García detalló que el producto tiene un costo aproximado de nueve mil pesos por litro, del cual se obtienen alrededor de 500 dosis para becerros, lo que representa un costo cercano a los 18 pesos por animal atendido.

Asimismo, explicó que la estrategia se desarrolla bajo un esquema de coparticipación entre el Gobierno del Estado y los municipios interesados en sumarse a las acciones sanitarias.

“Lo que estamos haciendo es que el gobierno municipal aporta un litro y el Gobierno del Estado pone otro litro, de tal manera que exista una participación conjunta para ampliar la cobertura del programa”, expresó.

En el municipio de González se realizó la primera entrega de mil dosis del producto y el municipio aportó otras mil dosis, mientras que próximamente se continuará con distribuciones en los municipios de Tula y El Mante, donde ya se encuentran organizándose comisariados y delegados ejidales para integrarse a la estrategia.

Finalmente, reiteró que, conforme más municipios se sumen a este esfuerzo coordinado, el Gobierno del Estado continuará realizando aportaciones del producto para fortalecer las acciones preventivas y avanzar en la erradicación del gusano barrenador en Tamaulipas.