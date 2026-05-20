Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Justicia de ida y vuelta

Entre las listas de los nombres marcados de grandes delincuentes que son buscados por el gobierno de México, sigue estando el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que sigue prófugo de la justicia y a salto de mata. Así volvemos a ver las cuentas pendientes que dejó este ex gobernador a su paso por Tamaulipas.

Pasan a veces las semanas y se dejan de oír nombres que el gobierno mexicano insiste en su captura fuera de México; este es el caso del ex gobernador que se nos olvida que sigue siendo buscado y reclamado por las autoridades federales por cuentas pendientes, cargos que estarán también por rendir cuentas los partidos de oposición, en este caso el PAN, que con sus siglas gobernó Tamaulipas Cabeza de Vaca.

Así que esto sigue pendiente, sus casos y actuaciones negativas. “NO ESTÁN CERRADOS”; así que esperemos a ver qué pasa en los próximos días.

Por lo pronto, sigue siendo un NOMBRE que el gobierno mexicano le pide a la justicia de Estados Unidos, por eso nuestro título de hoy de esta columna: México exige en este caso del ex gobernador: “JUSTICIA DE IDA Y VUELTA”.

NOTAS CORTAS

1.- Buenas noticias para Tamaulipas

Sin duda se tendrán con la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Tamaulipas, a inaugurar Hospitales en el sur del Estado. El anuncio lo hizo la propia mandataria nacional y fue durante la conferencia “mañanera” de este martes pasado, confirmando que se propone visitarnos en los siguientes días. Qué bueno que se concreten estas obras tal y como se han venido anunciando, por lo que seguramente llegará acompañada por funcionarios del sector salud y el anfitrión será el gobernador Américo Villarreal Anaya. Pendientes para informar.

2.- La pregunta de la columna es:

¿Les gustaría una contienda entre el Morenista, Hugo Reséndez Silva y el panista Arturo Soto Alemán, por la alcaldía de Victoria? Si así es, hagan sus apuestas de una vez.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.