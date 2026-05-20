Comparece Secretario de Obras Públicas ante el Congreso y destaca inversión histórica en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 19 de 2026.- Cómo parte de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, durante su cuarta comparecencia ante la Legislatura 66 del Congreso del Estado de Tamaulipas, el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya destacó que en 2025 se invirtieron 8 mil 84 millones de pesos en infraestructura y obra pública en los 43 municipios de la entidad.

“La transparencia fortalece la confianza ciudadana y consolida la vida democrática de nuestro estado”, expresó el secretario al presentar los avances en infraestructura vial, hidráulica, educativa, hospitalaria, turística, deportiva y social.

Entre las principales acciones, destacó la rehabilitación de 506 kilómetros de carreteras estatales, más de 35 mil metros lineales de vialidades urbanas y la inversión de 560 millones de pesos en infraestructura hidráulica, incluyendo la nueva planta potabilizadora de Ciudad Victoria.

Cepeda Anaya, resaltó la rehabilitación del Hospital General de Ciudad Madero, el fortalecimiento de infraestructura educativa y deportiva, así como la ejecución de obras sociales y comunitarias en coordinación con el programa Lazos del Bienestar.

El funcionario estatal subrayó el avance de proyectos estratégicos como el Puerto del Norte–Matamoros y la autopista Mante–Ocampo–Tula, esta última reconocida internacionalmente por su enfoque sostenible.

“La obra pública bien ejecutada no se mide solo en kilómetros; se mide en bienestar, oportunidades y calidad de vida”, concluyó, al reiterar que cada acción de la secretaría está orientada a mejorar la vida de las familias tamaulipecas.