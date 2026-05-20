Avanza Tamaulipas en planeación estratégica de la educación superior

Altamira, Tamaulipas.– Mayo 20 de 2026.- Con la participación de autoridades federales, estatales, directivos de instituciones educativas y representantes del sector empresarial, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) Tamaulipas 2026.

Durante la reunión, efectuada en la Universidad Tecnológica de Altamira, las y los integrantes de la COEPES dieron seguimiento a las actividades y estrategias programadas para el presente año, enfocadas en fortalecer la planeación, coordinación y desarrollo de la educación superior en la entidad.

En representación del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior y vicepresidente de la COEPES Tamaulipas, Igor Crespo Solís, destacó que la comisión representa un espacio estratégico de diálogo, concertación y coordinación interinstitucional, donde convergen autoridades educativas, instituciones de educación superior y sectores productivos.

Subrayó que la COEPES tiene como objetivo consolidar un sistema educativo más inclusivo, pertinente y de alta calidad. Asimismo, señaló que el trabajo de la comisión no se limita al análisis técnico, sino que implica la construcción de consensos, la articulación de esfuerzos y la generación de políticas públicas orientadas a fortalecer la formación académica y profesional de las juventudes tamaulipecas.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener una vinculación permanente entre las instituciones educativas y el sector empresarial, a fin de responder a las necesidades actuales del entorno laboral y contribuir al desarrollo económico y social del estado.

Durante la sesión, también se refrendó el compromiso de continuar impulsando acciones coordinadas que permitan ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la cobertura y mejorar la calidad de los programas de educación superior en Tamaulipas, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.