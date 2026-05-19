Registra Tamaulipas crecimiento económico de 3.2% y alcanza segundo lugar nacional en actividad industrial

-Destaca Ninfa Cantú el entorno de confianza, certidumbre e impulso a la inversión

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 19 de 2026.- Tamaulipas continúa consolidándose como uno de los estados con mayor dinamismo económico de México, gracias a un entorno de confianza, certidumbre e impulso permanente a la inversión productiva, afirmó la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar.

La funcionaria destacó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad registró un crecimiento anual de 3.2 por ciento en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), reflejo de una economía sólida, competitiva y en constante expansión.

Asimismo, señaló que Tamaulipas se ubicó entre las cinco entidades con mayor crecimiento económico del país durante 2025, impulsado principalmente por el desempeño de la industria, el sector energético y las actividades primarias.

En el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), correspondiente a enero de 2026, Tamaulipas alcanzó el segundo lugar nacional con un crecimiento anual de 11.8 por ciento.

Ninfa Cantú afirmó que estos resultados reflejan la confianza de las empresas e inversionistas en Tamaulipas, así como el trabajo coordinado que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la competitividad, atraer nuevas inversiones y consolidar el crecimiento económico del estado.

Este resultado -reiteró- responde al dinamismo de sectores estratégicos como la minería petrolera; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; el suministro de agua y gas natural; además de la construcción y la industria manufacturera.

“Hoy Tamaulipas compite y destaca a nivel nacional gracias al trabajo conjunto entre gobierno, industria e inversionistas”, señaló la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar.

Además, destacó que durante 2025 la inversión comercial y productiva proyectada en Tamaulipas supera los 8 mil millones de pesos, fortaleciendo la generación de empleos y el desarrollo regional.

Como parte de este dinamismo económico, recientemente se inauguró en Tamaulipas la tienda número 87 de Walmart, con una inversión de 100 millones de pesos, reflejo de la confianza de empresas nacionales e internacionales para continuar creciendo en la entidad.