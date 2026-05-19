Proyecto Génesis impulsará el reúso total de aguas residuales en el sur de Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.– Mayo 19 de 2026.- Como parte de las acciones para fortalecer la gestión responsable y sostenible del agua en el sur de Tamaulipas, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, presentó el Proyecto Génesis durante la sesión ordinaria del Consejo Empresarial de Ciudad Madero (CEM).

Acompañado por el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y el presidente del CEM, Felipe Olvera Ramírez, el titular de la dependencia explicó que este proyecto estratégico permitirá tratar y reutilizar el cien por ciento de las aguas residuales generadas en la zona conurbada del sur del estado para incorporarlas a los procesos industriales.

El coordinador de Proyectos Estratégicos de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, Luis Apperti Llovet, destacó que esta iniciativa será desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y el sector industrial, con el propósito de fortalecer la gestión sustentable del agua en la región, incrementar la disponibilidad del recurso hídrico y contribuir al crecimiento económico y desarrollo del sur de Tamaulipas.

Quiroga Álvarez señaló que, mediante el reúso del agua tratada, se liberarán importantes volúmenes de agua de primer uso, los cuales podrán destinarse prioritariamente al consumo humano, favoreciendo así la sustentabilidad y el bienestar de la población.

El Proyecto Génesis contempla siete proyectos hidrosanitarios y tres proyectos de agua potable, consolidando un modelo integral que permitirá posicionar a Tamaulipas como referente nacional en el tratamiento, reúso y aprovechamiento sostenible del agua.

Asimismo, se informó que para Ciudad Madero se contemplan cinco proyectos estratégicos enfocados en el desarrollo de infraestructura hidráulica, entre ellos la rehabilitación de cárcamos prioritarios para mejorar el funcionamiento del sistema sanitario del municipio.