Lazos del Bienestar lleva infraestructura y desarrollo comunitario a Nuevo Laredo

-DIF Tamaulipas y la Secretaría de Obras Públicas realizaron proyectos de infraestructura que responden a las necesidades planteadas por la ciudadanía

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Mayo 19 de 2026.- El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, a través del programa Lazos del Bienestar y en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, continúa generando resultados a partir de los diagnósticos de participación ciudadana realizados en distintas regiones del estado.

En el polígono de atención prioritaria “Villas de San Miguel”, en el municipio de Nuevo Laredo, se desarrollaron ocho proyectos de infraestructura que mejoran el entorno comunitario y contribuyen a elevar la calidad de vida de 21 mil 189 beneficiarios.

Entre las acciones destacan la construcción del parque Lazos del Bienestar; la rehabilitación del TAMUL y del parque Villas de San Miguel; además de trabajos de rehabilitación asfáltica sobre la calle Santa Cecilia, entre San Joaquín y San Armando.

También se realizaron obras con concreto hidráulico en la calle San Ramiro, entre San Castor y San Gonzalo; en San Braulio, entre Santa Matilde y Límite Oriente; en el cruce de San Castor y Río Norte; así como en San Caledonio, entre San Patricio y San Macario, en la colonia Villas de San Miguel.

Estas acciones derivan de un diagnóstico participativo entre sociedad y gobierno, mediante espacios de diálogo donde las y los tamaulipecos que habitan en los polígonos de atención prioritaria colaboran en la gestión de obras y proyectos que responden a las necesidades de sus comunidades.

El programa Lazos del Bienestar, impulsado por el Sistema DIF Tamaulipas, fortalece la participación ciudadana y promueve actividades formativas, talleres y proyectos de fortalecimiento social en 10 municipios del estado, a través de 12 polígonos de atención prioritaria.

Con estas acciones, el Sistema DIF Tamaulipas continúa fortaleciendo el tejido social y reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado por el bienestar de las familias tamaulipecas.