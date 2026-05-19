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Imparte ITACE taller de elaboración de piñatas a adolescentes en conflicto con la Ley Penal

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Reynosa, Tamaulipas.- Mayo 19 de 2026.- Como parte del programa de actividades desarrolladas por el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el municipio de Reynosa, se llevó a cabo el “Taller de Piñatas” impartido por personal del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE).

Esta capacitación estuvo dirigida a adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad y a personas en general que residen en la comunidad.

A través de esta colaboración interinstitucional, se fortalece la prevención comunitaria y la reinserción social de menores de edad, mediante actividades que atienden las causas subyacentes de la delincuencia, como la falta de oportunidades económicas, la exclusión social y el desempleo.

Estas actividades forman parte de las acciones de carácter socioeducativo que la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) implementa a lo largo de la entidad para prevenir el delito y su reincidencia entre niños, niñas y adolescentes.

 

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