Fortalece la UAT vínculos con clústeres Automotriz y Eléctrico-Electrónico de Tamaulipas

Reynosa, Tam.- 19 de mayo de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de los clústeres Automotriz y Eléctrico-Electrónico de Tamaulipas, así como de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, con el propósito de fortalecer la vinculación y contribuir, desde la academia, en proyectos estratégicos orientados al desarrollo industrial, tecnológico y económico.

Este encuentro tuvo como sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Rodhe de la UAT, con la participación de representantes empresariales, autoridades estatales y directivos universitarios, en una agenda enfocada en la competitividad regional, la formación de talento especializado y la generación de alianzas para la innovación y el crecimiento industrial de Tamaulipas.

En este marco, el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la colaboración entre Universidad, sector productivo y gobierno es fundamental para consolidar al estado como un punto estratégico de inversión, innovación y formación de talento especializado.

Destacó también el compromiso de la UAT de formar profesionistas capaces de responder a los retos actuales de la industria mediante la investigación aplicada, fortaleciendo alianzas que contribuyan a la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de la entidad.

La apertura de la agenda estuvo a cargo de la subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, Anabell Flores Garza, quien destacó el objetivo de reforzar la vinculación entre industria, academia y gobierno. Asimismo, presentó las acciones de seguimiento a proyectos estratégicos y consolidación de los clústeres.

Por parte del Clúster Eléctrico-Electrónico de Tamaulipas participó su presidente, Sergio Arturo Treviño Ayala, gerente de la planta Black & Decker Reynosa; y por el Clúster Automotriz de Tamaulipas, su presidente, Ángel Armando Botti Varela, director de operaciones de Inteva México, quienes compartieron las perspectivas, retos y oportunidades de crecimiento para ambos sectores.

Se contó con la participación de Manuel Montoya Ortega, director de ENE Estructuras de Negocio, quien presentó propuestas orientadas al fortalecimiento y consolidación de los clústeres; así como el director general técnico de la UAT, José Roberto Campos Leal; y el coordinador de Posgrado de la UAM Reynosa-Rodhe, Gerardo Romero Galván, quienes expusieron las capacidades académicas, tecnológicas y de infraestructura de la Universidad, entre las que destacan laboratorios, posgrados y proyectos orientados a responder a las dinámicas del desarrollo de la región.

Por parte de la UAT estuvieron también el subsecretario general Zona Norte, Ignacio Hernández Rodríguez y el director de la UAM Reynosa-Rodhe, Jaime Gerardo Malacara Navejar, así como integrantes de los clústeres.