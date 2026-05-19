Fortalece Gobierno estatal cobertura médica con apoyo del DIF y Beneficencia Pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el trabajo diario de la doctora María Santiago de Villarreal, a través del Sistema DIF Estatal y la Beneficencia Pública, se han otorgado apoyos a las personas sin seguridad social, como en la campaña de cataratas realizada en la zona norte del estado, en donde se beneficiaron 657 personas en estos últimos meses, informó la Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos.

Este apoyo, se realiza con el objetivo de mejorar su salud visual, y se logró la valoración de pacientes de Río Bravo, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo y Miguel Alemán y del 18 de mayo al 1 de junio, se ha programado la jornada en los municipios de Tampico, Mante y Jaumave, pero constantemente se están realizando este tipo de beneficios.

“El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, ha ampliado la cobertura de la Secretaría de Salud, colaborando con organizaciones civiles en el campo asistencial y atención a la salud a grupos vulnerables, y es a través del Sistema DIF Estatal y la Beneficencia Pública que se otorgan estos apoyos”, señaló Hernández Campos.

También se han otorgado lentes intraoculares, prótesis de rodilla y cadera, auxiliares auditivos, lentes oftalmológicos, sillas de ruedas, entre otros beneficios, para apoyar a las personas en su rehabilitación e incorporación a una vida social productiva, digna y en muchas ocasiones para salvar su vida, dijo.

En este sentido, en este año se gestionó ante la Administración de la Beneficencia Pública Nacional, la adquisición de equipo médico para las unidades hospitalarias tales como, una unidad para tomografía computarizada, ventiladores mecánicos para adulto, ventiladores de alta frecuencia oscilatoria pediátrico/neonatal, ventiladores mecánicos neonatales para cuidados intensivos, entre otros.

De igual manera, en el mes de abril se entregaron 1,260 auxiliares auditivos y fue la secretaria de Salud que anunció que están por realizar la campaña para intervenciones quirúrgicas de prótesis de rodilla y cadera, para ello, exhortó a la población para que se acerquen al DIF Estatal y a las unidades hospitalarias para solicitar información al respecto.