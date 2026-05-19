Fortalece CEAV Tamaulipas vinculación académica con estudiantes de Psicología

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 18 de 2026.- Como parte de las acciones de vinculación académica y fortalecimiento de la formación profesional con enfoque humanista, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas (CEAV) recibió en sus instalaciones a estudiantes de la Licenciatura en Psicología de la Universidad La Salle Victoria.

La directora general de la CEAV Tamaulipas, Lorena Perales Salinas, encabezó la recepción de las y los alumnos junto a su equipo de trabajo, compartiendo información sobre las labores de atención integral, acompañamiento y apoyo que brinda la institución a personas en situación de víctima en el estado.

Por parte de la Universidad La Salle Victoria participaron Bertha Marisol Muñoz Hernández, docente y auxiliar del Departamento Psicopedagógico, así como Helena Catalina Satoy de la Rosa, docente de dicha institución educativa, quienes acompañaron al grupo estudiantil durante el recorrido institucional.

Durante la visita, las y los estudiantes conocieron las distintas áreas de atención y los servicios que ofrece la CEAV Tamaulipas, fortaleciendo así el vínculo entre la formación académica y el servicio con sentido humano, además de sensibilizar sobre la importancia de la atención integral a víctimas desde una perspectiva profesional y empática.

Perales Salinas destacó la importancia de abrir espacios de aprendizaje y colaboración con instituciones educativas, reconociendo el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para impulsar políticas públicas con enfoque humanista.

“Siguiendo la visión humanista de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, en la CEAV Tamaulipas trabajamos para fortalecer la atención sensible, profesional y cercana a las víctimas, pero también para contribuir en la formación de futuras generaciones de profesionistas comprometidos con el bienestar social y la dignidad humana”, expresó.

Finalmente, reafirmó su compromiso de continuar generando espacios de colaboración académica que permitan construir una sociedad más empática, preparada y comprometida con la atención y defensa de los derechos de las víctimas.