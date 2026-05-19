Actualiza SET guías para inversión en infraestructura eléctrica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 19 de 2026.- Con el propósito de que las escuelas cuenten con las mejores condiciones para la enseñanza educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), actualiza las guías para la inversión pública escolar en infraestructura eléctrica, informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Recordó que uno de los problemas más recurrentes en los planteles educativos fueron las fallas en su sistema eléctrico, como resultado de que, con el recurso que las instituciones recibieron del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), las madres y los padres de familia decidieron mandar instalar minisplits, cuyos sistemas eléctricos no soportaron las cargas y provocaron fallas en los transformadores.

“Le decía al secretario Mario Delgado que, de esos 800 millones que envió, pues nosotros tenemos que reponer 400 millones en las plantas de luz. Entonces ya viene el programa LEEN con una guía operativa técnica, para que las mamás y los papás consulten al ITIFE (Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa) o a la Comisión Federal de Electricidad, se cercioren del trabajo que se va a hacer y si es viable”, enfatizó.

Indicó que, por indicaciones del gobernador y ante las altas temperaturas que se registran en la entidad, las escuelas que presentan fallas en sus sistemas eléctricos son prioridad para que se ejerzan recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su beneficio.

“Estamos priorizando poder dirigir el programa a las instalaciones eléctricas de estas 753 escuelas para que no tengan problemas; vamos despacio, pero vamos avanzando ante la ola de calor que se pueda presentar en julio”, recalcó.

Destacó que, en lo que va de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han invertido más de 3 mil millones de pesos en mejorar la infraestructura educativa, destinando un porcentaje importante a reparar las instalaciones eléctricas, por lo que, de las más de 5 mil escuelas en la entidad, en 2 mil 600 se han invertido estos recursos.

Reiteró el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Educación, de garantizar que las y los estudiantes tengan las mejores condiciones y oportunidades para recibir una educación de calidad, inclusiva y humanista, que sea la base de la transformación de México.