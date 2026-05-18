Salud Tamaulipas fortalece su estructura con nuevos nombramientos estratégicos   

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 18 de 2026 .- Con el compromiso de fortalecer el tabajo institucional y conducirse con los principios de servir con transparencia, calidad y humanismo, la Secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, otorgó nuevos nombramientos dentro de la estructura de la dependencia estatal, a fin de consolidar resultados por el bienestar de las familias tamaulipecas.

Dijo que este equipo de trabajo, dará al gobierno de Tamaulipas un lugar que lo distinga, además de empatía con la población, promoviendo en todo momento el derecho a la salud y estos cambios evolucionaran y fortalecerán las acciones de prevención, promoción y atención a la población.

“Tenemos un compromiso grande con Tamaulipas, y con estos nombramientos fortalecemos la estructura de salud, ya que cuentan con una gran experiencia y capacidad para dar resultados y consolidar el gobierno humanista del doctor Américo Villarreal Anaya”, destacó Hernández Campos.

De esta manera, la titular de la dependencia estatal designó a las doctoras y los doctores:

Julita Portilla Sosa, como Directora de Epidemiología, adscrita a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Blanca Idalia García Sánchez, como Directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia, adscrita a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Jorge Guadalupe Calzada Hernández, como Director de Promoción y Prevención a la Salud, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Iván Alejandro Ramírez Moncada, como Director del Distrito de Salud para el Bienestar con sede en Ciudad Victoria.



Además al contador Felipe Quezada Ortiz, como secretario Particular de la C. secretaria de Salud y las licenciadas y los licenciados:

Clara Ortega Ávalos, como Jefa del Departamento de Atención a Procedimientos Laborales.

Mariana del Alba Saleh, como Jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Mariana García Limón, como Jefa del Departamento de lo Consultivo, Contencioso y Administrativo.

Ángel Alejandro Hernández Rodríguez, como Jefe del Departamento de Convenios y Contratos.

La Secretaria de Salud, exhortó a los nuevos servidores públicos a realizar un trabajo en equipo y unión profesional, lo que seguramente al final del camino marcará la diferencia.