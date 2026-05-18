ANA LUISA GARCÍA G.

< Políticos tamaulipecos en la mira, por operación Enjambre

La Operación Enjambre ya está en Tamaulipas, e inició en Matamoros, donde está la punta de la hebra, es una estrategia entre autoridades federales y estatales para investigar a servidores públicos locales, los de hoy y los del pasado reciente, de los que se tiene sospecha, de que a la sombra de sus encargos, cometen o cometieron delitos de extorsión y homicidios, y están bajo cuestionamientos de participar con grupos criminales en actos delincuenciales. ¿Le viene a la mente el nombre de algunos ex alcaldes Tamaulipecos? Por ahí va el asunto.

En Tamaulipas se estrena esta operación, la cual, en otros estados del país su práctica ha originado la detención de alcaldes y funcionarios diversos. El caso más ruidoso es en Edo. Mex. En el municipio de Nicolás Romero donde hallaron una fosa clandestina, resultando un exdirector de Seguridad Pública, de nombre Adrián Mauricio “N”, vinculado a proceso por secuestro exprés y extorsión. Por lo que respecta a nuestra entidad, hay denuncias, están en proceso de investigación, aunque no hay nada en firme, según declaración del fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco.

La Operación Enjambre se caracteriza por incluir en sus objetivos a figuras políticas, que hasta hace poco eran intocables, por las razones que usted quiera, quizá un exceso de confianza que no permitió aceptar que actos criminales estuvieran bajo la mano de personajes con poder e imagen pública.

Tiene usted como ejemplo al alcalde Tequila, Jalisco, detenido recientemente por la Operación Enjambre; otro caso destacado fue el de la ex presidenta María del Rosario “N” y su esposo Pedro Luis “N”, alcalde electo, ambos detenidos por extorsión.

También fue aprehendida y sentenciada a 70 años de cárcel la alcaldesa de Amanalco, Edo Mex, María Elena “N”, quien ordenó el homicidio de su síndico, además de encontrarle vínculos con un grupo criminal; existe muchos casos más que muestran actos protagonizados por autoridades municipales y de otros niveles de gobierno, por lo que, más de un exalcalde y/o alcalde de Tamaulipas, tiene las barbas en remojo, por aquello de que “Cuando veas las barbas de tu vecino rasurar…”

Basta recordar a San Francisco de Asís, cuando dijo: “El hombre es de mala levadura”, refiriéndose al ser humano de uno u otro sexo. Durante muchos años, se sobrevaluó a la mujer con altos valores, que hoy ya han desaparecido; la avaricia, la maldad, y muchos otros bajos instintos, no tienen género.

AMÉRICO PONE EN MARCHA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE. – El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dio el banderazo con el que se impulsa la modernización del sistema de transporte gratuito, incluyente, eficiente, y socialmente responsable, al reunir características que facilitarán el transporte a personas con alguna incapacidad. La presidenta del DIF Tamaulipas, María S. de Villarreal formó parte de la comitiva encabezada por el mandatario, que abordó una de estas unidades que recorrió la ruta “Conecta”, conformada por 23 paraderos.

Este primer capítulo de transformación lo constituyen la operación de seis nuevas unidades de un sistema de transporte híbrido, que requirió una inversión inicial de 23 millones de pesos, y forman parte de un proyecto al que se sumarán, 40 unidades más, para ser incorporadas en otros puntos de Tamaulipas.

Sin duda, este es un acto histórico en la modernización del transporte público en esta capital del Estado. En más de 50 años que tenemos de observar el desarrollo y crecimiento de la ciudad, no habíamos testificado un acto de estas dimensiones, por lo que representa en servicio, bienestar y funcionalidad en el fluido vehicular.

En esa ocasión, en el marco de la ceremonia de Honores, el mandatario recibió de manera simbólica las llaves de los nuevos autobuses, y expresó: “Se trata de una ruta que transforma la movilidad, que hoy inicia como parte de un plan piloto y que, entre sus tantos atributos, está el incorporar innovación desde el punto de vista tecnológico, que es vanguardia”.

Y añadió, “el servicio se incorporará con elementos importantes de planeación para tener un sistema de transporte público que se dignifica, aporta bienestar a los usuarios, además de contribuir a que habitemos en una ciudad más ordenada, incluyente y funcional”.

RECONOCE AMÉRICO ESTÁNDARES DE EXCELENCIA DE LA UAT. – Este lunes en durante la ceremonia de honores a la bandera, el gobernador Américo Villarreal Anaya, hizo especial referencia al reciente nombramiento de “Doctor Honoris Causa” conferido por la UAT, al actual secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz. Se refirió a ese acto simbólico, “que sigue manteniendo a nuestra Universidad, como usted lo mencionó en su segundo informe rectoral, con estándares de excelencia y de calidad para la formación profesional en nuestra entidad”.

El mandatario tamaulipeco enfatizó, que este grado académico fue entregado en una emotiva ceremonia para reconocer la destacada trayectoria profesional, científica y humanista del doctor Kershenobich, de quien recordó su estrecha relación con el puerto de Tampico. Asimismo, resaltó que, con el titular de la Secretaría de Salud federal, “nos unen lazos fraternales y el compromiso común, no solo de la profesión que compartimos, sino de ponerla al servicio de la salud pública y el bienestar social de nuestros semejantes”.

Cabe mencionar que el rector estuvo presente en la ceremonia cívica de este lunes, donde acompañó al gobernador Américo Villarreal y a su esposa, María de Villarreal, en el recorrido inaugural de la ruta CONECTA, un proyecto que vendrá a modernizar la movilidad y el transporte público en Ciudad Victoria.

Dámaso Anaya dijo que las nuevas unidades híbridas que adquirió el Gobierno de Tamaulipas serán de mucho beneficio para los estudiantes de la ciudad, subrayando que la UAT está haciendo lo propio con un modelo similar en el sur del estado, apoyando este esfuerzo del ejecutivo estatal