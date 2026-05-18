Instalan Comité de Seguridad Turística en Soto la Marina

-Integrado por autoridades federales, estatales y municipales, en trabajo conjunto en pro de los visitantes y el medio ambiente

Soto la Marina, Tamaulipas.- Mayo 18 de 2026.- Se conformó el Comité Interinstitucional de Seguridad y Vigilancia Turística de Soto la Marina para reforzar de forma coordinada la seguridad, vigilancia, emergencias, ordenamiento ambiental y comercial en el destino.

Tras tomarles la protesta de Ley, Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que el comité busca garantizar un destino más seguro, ordenado y atractivo para visitantes, impulsando el turismo en uno de los municipios con mayor potencial costero.

En la reunión de los tres órdenes de gobierno, se reiteró la competencia de cada nivel gubernamental en lo que concierne a sus atribuciones en la zona de playas.

En este sentido, la Semarnat-Zofemat-Conanp aportarán criterios sobre la zona federal marítimo terrestre, protección de flora y fauna, como la tortuga lora que desova en esta playa, señalética ambiental, restricciones y acciones de vigilancia conforme a sus atribuciones.

En esta reunión, las y los asistentes puntualizaron fortalecer el trabajo en la identificación, delimitación y señalización de zonas; Fortalecimiento de operativos preventivos de seguridad y vigilancia; Campaña de concientización para turistas y prestadores; Capacitación preventiva a prestadores de servicios; Actualización de Registro y control de vehículos recreativos motorizados; Revisión de permisos comerciales y turísticos; Actualización de reglamento de orden público, desarrollo turístico, protocolos de actuación, entre otros temas más.

Todo ello en coordinación con autoridades federales, estatales, municipales, prestadores de servicios, instituciones académicas y sectores representados en el Consejo.

En la sesión se contó con la presencia del representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Horacio del Ángel Castillo; Glynnis Jiménez Vázquez, presidenta municipal de Soto la Marina; el titular de Seduma, Karl Heinz Becker Hernández; el vocero de seguridad del Gobierno del Estado, Willy Zúñiga Castillo; el representante del contraalmirante C.G. DEM Francisco Figuereo Corona; comandante del Sector Naval La Pesca, Capitán de Navío José René Ríos Lara y el capitán Wenceslao Salinas García Capitanía de Puerto La Pesca, entre otros más.