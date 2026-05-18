Por: Raúl Terrazas Barraza

Y los camiones llegaron ya…

Al fin el vetusto panorama que representan las unidades que dan el servicio de transporte público en Ciudad Victoria, desaparecerán poco a poco para mejorar el ambiente visual contaminado desde hace muchos años porque los concesionarios de las rutas de microbuses, jamás tuvieron la intención de invertir en la compra de vehículos nuevos.

Cada usuario del servicio de transporte que utilice los nuevos camiones urbanos de la ruta Conecta, tendrán un mejor semblante, quizá hasta se les vea alegres, dado que, de las peores experiencias de las personas se cuentan por centenares, debido al mal tono en que siempre los conductores los trataban.

Hay quienes hasta recuerdan algún tipo de lesión en las extremidades superiores e inferiores, producto de la forma alocada con que los microbuses son conducidos, porque no había, jamás, un dejo de consideración a los pasajeros, entre otras cosas por la carrera diaria que los choferes deben de librar contra el reloj que tienen los concesionarios en varios puntos de la ruta y en la cual deberían de estar a tiempo, de lo contrario se les castigaría el suelo.

Es probable que en unas pocas semanas queden en el olvido las desatenciones de muchos pasajeros que nunca supieron distinguir entre una persona anciana, alguna con discapacidad y mujeres a las que pudieron ceder el asiento, hasta por mera caballerosidad.

Asimismo, deben quedar en el olvido los incómodos asientos que sustituyeron a los que venían con la carrocería, muchos de los cuales hasta dejaron marcas en las manos de las y los usuarios, porque nunca, ni choferes ni concesionarios tuvieron la atención de eliminar partes punzocortantes, tornillos sueltos, asientos rotos, a ellos solo les importaba la lana y que, nadie se metiera con el pésimo tipo de servicio que se acostumbraron a dar.

El punto es que, además de la capital de Tamaulipas, casi en todas las ciudades el transporte las afea y en caso de que hubiese posibilidad de comparación con localidades de otras entidades del país, como quiera, las tamaulipecas se quedarían en el último lugar.

Basten esos comentarios para decir que, acaba de entrar a prueba un sistema de movilidad urbana con tecnologías sustentables en Ciudad Victoria y fue puesto en marcha por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, se trata de seis unidades nuevas, híbridas, es decir, usarán combustible para el recargado de las baterías cada vez que estas se agoten.

Luego de los Honores a la Bandera en el Polyforum del Parque Bicentenario, el titular del Poder Ejecutivo echó a andar la fase de prueba, denominada Ruta Conecta que pasará por Instituciones del Gobierno con mucha afluencia de ciudadanos, como el DIF Estatal, el Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Distrito de Salud, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Banco del Bienestar.

El sistema de movilidad incluye una herramienta digital que los usuarios podrán utilizar para monitorear en tiempo real el recorrido de los nuevos camiones en los que se llevó a cabo una inversión de más de 23 millones de pesos, para que, de esa forma se den cuenta cuánto deberán esperar para abordar la unidad y enfilar hacia el destino trazado. En cada estación, las y los usuarios podrán hacer sus cálculos para cumplir con sus actividades del día.

El Doctor Villarreal Anaya, hizo ver que una vez terminada la fase de prueba, el rendimiento en las condiciones climáticas, está contemplada la compra de un lote mayor de unidades para dar un mejor servicio de transporte a la población de la capital tamaulipeca y se mantiene la idea de llegar con este mismo proyecto a otras ciudades de la entidad, como Reynosa, Tampico, madero y Altamira, aunque quizá deban agregar Matamoros, porque también allá está para el arrastre el servicio de transporte urbano.

Cabe señalar que además de nuevo y con la posibilidad de que la ruta Conecta pronto sea el icono del servicio de transporte urbano en Ciudad Victoria, las unidades además de la seguridad tecnológica en los paraderos, cuentan con equipamiento de cámaras de videovigilancia internas, para saber en todo momento que sucede en los trayectos y cuál es el comportamiento tanto de los pasajeros como de los responsables de la operación de la unidad.

Por otro lado, después de Honores a la Bandera, el Gobernador del Estado anunció la visita de la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al sur de la entidad, para la inauguración de los dos grandes Hospitales que se construyen en la zona conurbada, el Regional del ISSSTE y el General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, en los cuales, los proceso de construcción y de equipamiento están en sus últimos días de pruebas y de conclusión de trabajos.

Hasta donde se sabe, en esas dos unidades Hospitalarias, la inversión a favor de Tamaulipas es de unos cinco mil millones de pesos y cuentan con tecnología de punta para atender las necesidades de salud de los habitantes no solo de Tamaulipas, sino de las poblaciones de las entidades que hacen región con Tampico, Madero y Altamira.