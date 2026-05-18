Entrega SEBIEN apoyos sociales en Güémez

Güémez, Tamaulipas.- Mayo 18 de 2026.- A nombre del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, y de la Presidenta del DIF estatal, María de Villarreal, la Secretaría de Bienestar Social hizo entrega de 60 tinacos, estufas ecológicas y diversos apoyos sociales a las familias del ejido Luz del Campesino, municipio de Güémez.

La titular de la dependencia, Silvia Lucero Casas González, en su mensaje destacó el cumplimiento que se da a la instrucción del gobernador Américo Villarreal de realizar visitas permanentes a territorio para estar muy cerca de la gente, escuchar sus peticiones y propuestas y darles respuesta con oportunidad.

“Hemos logrado llegar a todo Tamaulipas con la política social de un gobernador sensible, humanista, un gobernador humilde que siempre procura el bienestar de las y los tamaulipecos”, expresó.

Ante las y los pobladores que se reunieron al centro del ejido Luz del Campesino, enfatizó la permanente y constante comunicación que mantiene la red de servidores integrados en la Coordinación de Delegaciones, el director regional, el delegado regional y la subdirectora del DIF en el estado, Yadira Guadalupe Castillo para solicitar los apoyos y gestiones diversas con que cuenta la SEBIEN para la población vulnerable.

Subrayó que el trabajo en equipo para el desarrollo de estas actividades que van en beneficio de quienes más lo necesitan tiene dos vertientes: “que desarrollemos planes, programas y proyectos, y que éstos sean dirigidos a quienes verdaderamente los necesiten, que seamos honestos y comprometidos con el pueblo”.

Casas González anunció asimismo la próxima entrega de paquetes alimentarios del programa “Alimentando tu Bienestar”, que tiene como objetivo coadyuvar a que las personas en situación de pobreza por ingresos en Tamaulipas mantengan una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

En este evento estuvieron presentes la subdirectora del DIF estatal, Yadira Guadalupe Castillo; el comisariado ejidal, Oscar Balboa Martínez; el coordinador de Delegaciones de Bienestar Social, Ángel Nájera Ortega; el director regional de Bienestar, Cruz Salinas Pérez; el delegado de Bienestar, Juan Carlos Castillo del Valle; y María Felícitas Medrano, quien agradeció los apoyos recibidos a nombre de las y los beneficiarios.