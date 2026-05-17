Refuerza IDPET  defensa técnica y derechos humanos en el CEDES Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Mayo 17 de 2026.- Como parte de las acciones estratégicas para garantizar el acceso efectivo al derecho de defensa técnica en todos los sectores de la entidad, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) realizó una jornada de asistencia legal y proximidad técnica en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa.

La actividad fue encabezada por la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, y desarrollada a través de la Coordinación Regional en Reynosa, permitiendo que el cuerpo de defensores públicos sostuviera entrevistas individuales con 45 Personas Privadas de la Libertad (PPL).

El objetivo principal de esta jornada fue brindar orientación técnica especializada, revisar el avance procesal de los internos y garantizar atención jurídica a quienes no cuentan con representación legal particular.

Al respecto, Guerrero Galván destacó que estas jornadas representan una herramienta fundamental para consolidar un sistema de justicia más cercano y accesible para la ciudadanía.

“Siguiendo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, en el Instituto de Defensoría Pública trabajamos para garantizar que ninguna persona quede sin el respaldo legal que constitucionalmente le corresponde. Estas jornadas nos permiten acercar la defensoría gratuita de manera digna, eficiente y humana a quienes más lo necesitan”, expresó.

Asimismo, señaló que la proximidad técnica dentro de los Centros de Ejecución fortalece la confianza en las instituciones y contribuye a una atención jurídica más ágil y efectiva.

Con estas acciones, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de mantener presencia permanente en los CEDES de la entidad, fortaleciendo la legalidad, el acceso a la justicia y la adecuada representación jurídica de las y los tamaulipecos.