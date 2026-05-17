Fortalecen PPLs del CEDES Altamira su proceso de reinserción social a través de la música

-Solistas y ensambles inician ensayos para su participación en la edición 2026 del Concurso Nacional ‘’La Voz Penitenciaria’’

Altamira, Tamaulipas.- Mayo 17 de 2026.- Conformado por seis integrantes del área varonil del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) ubicado en el municipio de Altamira, el ensamble de música versátil de este centro penitenciario inició los ensayos para su participación en la edición 2026 del Concurso Nacional ‘’La Voz Penitenciaria’’, certamen anual organizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Marcelino, vocalista y guitarrista del grupo, comentó que ensayan en conjunto durante dos días a la semana: martes y viernes, y se presentan durante las visitas familiares de los fines de semana, actividad que complementan con sus oficios, como en su caso, la carpintería; además, asisten de manera regular a las clases de música impartidas por uno de los miembros del ensamble.

Más allá de un concurso, describió a la música como ‘’la manera más universal de ser libre’’, opinión respaldada por sus compañeros, quienes, al hablar sobre lo que esta disciplina artística representaba en sus vidas coincidieron en una palabra: libertad.

Con instrumentos donados, entre ellos: teclado, batería, güiro, guitarra y bajo, interpretan piezas de diferentes géneros, desde baladas, cumbias, corridos y hasta canciones en inglés; de acuerdo a Marcelino, cada canción tiene el poder de transportarlos a un lugar diferente mientras tocan, y, aunque tienen un repertorio variado, su favorita es ‘’Mi Historia Entre Tus Dedos’’ de Gianluca Grignani.

Por su parte, el percusionista, Iván, manifestó que su canción predilecta es ‘’Aunque No Sea Conmigo (A Placer)’’ la cual ha sido interpretada por artistas como Celso Piña y Enrique Bunbury; esta variedad de gustos musicales entre los integrantes, explicó, se ha visto reflejada en el repertorio, puesto que en cada ensayo incluyen canciones que todos disfruten interpretar.

A pesar de que el ensamble no cuenta con un nombre oficial, el compañerismo siempre está presente, y a través de él, han logrado incursionar en este arte o ampliar sus conocimientos musicales, por ejemplo, el tecladista contaba con conocimientos previos de batería y aprendió su instrumento actual en el centro, de manera paralela, instruyó al baterista actual, quien no contaba con experiencia previa.

Sobre la participación del CEDES Altamira en este concurso, la directora, Yolanda Garibay Caballero, comentó que hay alrededor de 10 personas privadas de la libertad (PPLs) del área varonil y femenil interesadas en participar; agregó, aunque la convocatoria de esta edición aún no ha sido recibida en el centro, la experiencia en las ediciones previas ha motivado la participación de la población penitenciaria, quienes ya se encuentran preparando piezas para interpretar tanto en grupo como solistas.