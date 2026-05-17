Fortalece Tamaulipas intercambio técnico para la conservación de la tortuga lora

El encuentro permitió compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas entre especialistas, academia y autoridades ambientales, fortaleciendo la coordinación técnica para proteger a la tortuga lora y conservar el patrimonio natural de Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 17 de 2026.- Como parte de las acciones de fortalecimiento en materia de conservación y protección ambiental, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas recibió en el campamento tortuguero “La Pesca” la visita de especialistas, investigadores y representantes de distintas instituciones vinculadas al cuidado de los ecosistemas marinos y la preservación de especies.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, destacó la importancia de continuar impulsando el intercambio técnico y la colaboración interinstitucional para fortalecer las estrategias de conservación de la tortuga lora en las costas tamaulipecas.

Durante la visita participaron Jonatan Uuh Narváez, profesor de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Margarita García Martínez, oficial técnico del proyecto Implementación del Programa de Acción Estratégico del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México de UNOPS; Andrea Reyes Aguilar, consultora independiente; Diana Cabañas Vargas, profesora investigadora de la UADY y responsable del componente 3.1 del proyecto; Mariana Martín López, profesora de carrera de la UADY; y Higo Enrique López Hernández, técnico operativo del Departamento de Recuperación de Ecosistemas de SEDUMA.

Las y los especialistas realizaron un recorrido por las instalaciones del campamento tortuguero, donde conocieron de cerca las acciones de monitoreo, resguardo y protección que actualmente se desarrollan para fortalecer la recuperación de la tortuga lora en Tamaulipas.

Asimismo, durante el encuentro se compartieron experiencias, conocimientos y perspectivas relacionadas con las estrategias de conservación y manejo ambiental, permitiendo fortalecer el intercambio de información y la coordinación entre instituciones y especialistas dedicados a la protección de los ecosistemas marinos.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, orientado a impulsar políticas públicas y proyectos enfocados en la conservación de la biodiversidad, el cuidado de los recursos naturales y la protección de las especies emblemáticas del estado.

La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con instituciones académicas, organismos especializados y autoridades ambientales para fortalecer las acciones de conservación en beneficio del patrimonio natural tamaulipeco.