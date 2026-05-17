Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Honores a la Bandera

*Arranca este lunes nueva ruta Camiones ‘Conecta’…

De acuerdo al rol asignado de los Honores a la Bandera y a la agenda gubernamental, le toca organizar y desarrollar la ceremonia de este lunes 18 de mayo a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), que dirige el Lic. Karl Heinz Becker Hernández, la cual es coordinada por el área de Comunicación Social y la misma que encabezará el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La cita es en el Polyforum Victoria en punto de las 8:00 a.m. Atuendo institucional, según dice la invitación.

Seguramente el mandatario tamaulipeco destacará algunas buenas nuevas en bien de las y los tamaulipecos y entregará las llaves de “Camiones Conecta” por parte de Ren Wenhui; así como dar el banderazo de salida de la nueva ruta de los autobuses nuevos.

Que al parecer son 6 unidades nuevas y es un nuevo servicio de trasporte público gratuito que inicia su operación en la capital tamaulipeca, Ciudad Victoria, con una primera ruta de 7.8 kilómetros, pensada principalmente para estudiantes y operada con camiones de diésel y electicas. Más detalles de esto ahí en el evento por parte de mi gobernador.

NOTAS CORTAS

1.- En medio de la reciente celebración por el “Día de las Maestras y los Maestros” del país, el gobierno federal anunció un incremento salarial del 9% para docentes del sistema educativo público en México. Este aumento fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, en el marco de la celebración del Día del Maestro.

2.- Y hablando precisamente de las y los maestros, considerados como los segundos padres, las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González y Manuel Báez Martínez, de Tula, Bustamante y Jaumave, respectivamente, tuvieron el gusto de acompañar y saludar a maestras y maestros de cada localidad para reconocer su labor, mediante convivio y regalos, pues se lo merecen. Muchas felicidades a todas y todos en su día, dijeron.

Las y los alcaldes de esta región semiárida reconocieron además el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en favor de la educación pública, pues son el corazón de la transformación.

Que para este lunes le toca el turno festejar a las y los maestros en su día en Palmillas y lo hará directamente su alcaldesa Sindy Monita Ramírez. Que habrá muchas sorpresas para todas y todos ellos. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.