Suma Tamaulipas tres oros en histórica jornada de judo

-Conquistan judocas tamaulipecos tres oros, una plata y un bronce en su primer día de competencias en la Olimpiada Nacional

Mérida, Yucatán.- Mayo 16 de 2026.- La delegación tamaulipeca de judo tuvo una jornada histórica este viernes en la Olimpiada Nacional 2026, al conquistar 5 medallas en la categoría Sub-15, con sede en Mérida, Yucatán.

El Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, destacó el esfuerzo y la disciplina de las y los atletas, quienes subieron al podio en cinco divisiones distintas.

“Estos resultados reflejan el talento que hay en Tamaulipas y el trabajo diario de atletas, entrenadores y familias. Nuestros judocas están dejando en alto el nombre del estado en la máxima justa infantil y juvenil del país, y eso nos llena de orgullo”, señaló Virués.

El titular del INDE Tamaulipas subrayó que la presencia de la delegación en Yucatán es posible gracias al respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha priorizado el impulso al deporte como herramienta de transformación social.

En los resultados, Oscar César Espinosa Martínez de Ciudad Victoria se colgó el oro en la división -55kg bajo la dirección del entrenador Miguel Pérez Ramírez.

Julieta Lastra Garza de Tampico obtuvo oro en -52kg y Cristina Zamora Moctezuma, también de Tampico, ganó oro en -57kg, ambas dirigidas por Eduardo Araujo Martínez.

Katy Katherine Lara López de Ciudad Victoria logró la medalla de plata en -63kg con el entrenador Miguel Pérez Ramírez, mientras que Brandon Castillo Sifuentes de Nuevo Laredo se quedó con el bronce en -50kg dirigido por la entrenadora Brenda Castillo Sifuentes.

Manuel Virués reconoció el compromiso de los entrenadores y agradeció a las familias tamaulipecas por acompañar el proceso de cada atleta.

La actividad del judo en la Olimpiada Nacional 2026 continúa este fin de semana con más categorías en competencia.