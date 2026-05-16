Refuerzan Defensoría Pública y Seguridad Pública vinculación institucional en sistema penitenciario estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 16 de 2026.- Con la finalidad de optimizar la vinculación interinstitucional y garantizar un acceso efectivo a la justicia, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) formalizaron una mesa de trabajo de alto nivel para reforzar los protocolos de atención en el sistema penitenciario estatal.

La reunión fue encabezada por la Directora General del IDPET, Roxana Guerrero Galván, y el titular de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, general Lorenzo Raúl Ruiz Vázquez. Durante el encuentro, se revisaron exhaustivamente los canales de comunicación y los mecanismos operativos que facilitan el desempeño de las y los defensores públicos dentro de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) en las diversas regiones de la entidad.

“La vinculación con la Secretaría de Seguridad Pública es clave para cumplir con la visión humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya. Al hacer más eficientes los protocolos de acceso y comunicación en los Centros de Ejecución, garantizamos que las Personas Privadas de la Libertad (PPL) reciban una defensa técnica, oportuna y de excelencia, protegiendo siempre sus derechos fundamentales”, afirmó Guerrero Galván.

En la sesión también participó el director de Defensorías Públicas, César Ávalos González, y se acordó establecer mesas de seguimiento periódicas para evaluar la eficacia de los nuevos canales de vinculación.