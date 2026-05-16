Realiza SSPT sexta entrega mensual de estímulos económicos por aseguramientos de armas

-Estas acciones fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- Con base en el compromiso del gobernador, Américo Villarreal Anaya, de dignificar y reconocer la labor ejercida por el personal de la Guardia Estatal, el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, realizó la sexta entrega mensual de estímulos económicos por aseguramiento de armas.

Los montos estipulados corresponden a la cantidad de tres mil pesos por armas cortas, cinco mil por armas largas y explosivos, así como siete mil por ametralladoras y fusiles Barrett, cuya entrega simbólica se realizó en la explanada del Complejo Estatal de Seguridad Pública.

Al respecto, el secretario destacó el actuar de los 18 elementos de la Guardia Estatal que, durante el pasado mes de abril, participaron en el aseguramiento de 17 armas, entre las que se encuentran ocho explosivos, ocho armas largas y una corta.

“La transformación de la seguridad en Tamaulipas no se construye únicamente con equipamiento o estrategias; se construye con personas íntegras, cercanas a la ciudadanía y comprometidas con la legalidad y la paz social. A quienes hoy reciben este estímulo económico les expreso mi reconocimiento, felicitación y mi gratitud; su labor honra a la Guardia Estatal y fortalece la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”, declaró.

En representación del personal galardonado, uno de los efectivos destacó la importancia de estas acciones para continuar avanzando en la prevención y combate al delito en la entidad.

“Para nosotros, este reconocimiento representa mucho más que un estímulo económico; representa la confianza de un gobierno que valora el sacrificio, la disciplina y la vocación de servicio de sus elementos policiales. Representa también el respaldo institucional hacia quienes arriesgamos nuestra integridad para proteger la vida y la tranquilidad de las familias tamaulipecas”, manifestó.