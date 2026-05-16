Fortalece Tamaulipas acciones preventivas en bachillerato

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 16 de 2026.- Con la participación de autoridades educativas, organismos de salud, instituciones de seguridad y especialistas en atención juvenil, se instaló la Red Estatal de Prevención y Atención contra Riesgos de la Educación Media Superior, iniciativa orientada a fortalecer el bienestar integral de las y los estudiantes tamaulipecos.

Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), presidió el acto, en donde destacó la importancia de generar espacios educativos más humanos, seguros y cercanos a las necesidades de las juventudes.

Señaló que uno de los principales desafíos de la educación media superior continúa siendo la desafiliación escolar, fenómeno que afecta especialmente durante los primeros semestres del bachillerato, por lo que indicó que, además de ampliar la cobertura educativa, es necesario atender de manera integral las problemáticas emocionales y sociales que enfrentan las y los jóvenes, como la violencia, las adicciones, la depresión, el aislamiento y los contextos familiares complejos.

“El reto es lograr que las preparatorias se conviertan en espacios donde los estudiantes encuentren acompañamiento, pertenencia y oportunidades para desarrollarse plenamente”, expresó.

Asimismo, subrayó que actualmente el Gobierno Federal impulsa nuevas estrategias enfocadas en el fortalecimiento socioemocional de las y los estudiantes, con acciones preventivas y de atención temprana.

Por su parte, el Director de Educación Media Superior en Tamaulipas, Gil Marcelino Aguilar Cuesta, señaló que la estrategia forma parte del compromiso del Gobierno de Tamaulipas, liderado por Américo Villarreal Anaya, de impulsar una educación humanista e inclusiva, centrada no solo en el aprendizaje académico, sino también en el bienestar emocional de las y los estudiantes.

En la instalación de la red participaron representantes de distintos subsistemas de educación media superior, así como autoridades de organismos e instituciones como SIPINNA Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado, Centros de Integración Juvenil, el Colegio de Psicólogos y directivos de instituciones educativas públicas y federales.