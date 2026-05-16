Festejan a maestros de Familia UAT

Ciudad Victoria, Tam.- 16 de mayo de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, ofreció un emotivo festejo a las y los docentes que integran las dependencias de Familia UAT, evento que se realizó para agradecer el esfuerzo y dedicación del personal académico en el marco del Día del Maestro.

La convivencia estuvo presidida por el rector Dámaso Anaya Alvarado y la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, quienes felicitaron a los maestros por su entrega en la formación de cerca de 2 mil niños y adolescentes que son atendidos a través de las dependencias CENDI UAT, Círculo de Desarrollo Infantil, CENDI Empresarial y el CeINA en ciudad Victoria.

Por su parte el rector Dámaso Anaya dijo que el festejo se ofrece a los maestros pertenecientes a Familia UAT para agradecer su dedicación diaria.

Subrayó que durante su administración, se ha trabajado para que el profesorado cuente con las mejores condiciones laborales y sigan fortaleciendo el quehacer académico de esta institución.

Refirió que en el último año, la Universidad ha logrado avanzar en materia de calidad académica, infraestructura y matrícula, pero enfatizó que, la meta es ampliar la cobertura de Familia UAT en la atención a los hijos de trabajadores universitarios.

Para ello, explicó que se pretende abrir un Cendi UAT en el Campus Nuevo Laredo y fortalecer el que está ubicado en el Centro Universitario Sur.

Apuntó que para estos proyectos se cuenta con el respaldo del personal académico de Familia UAT, a quienes exhortó a seguir engrandeciendo esta casa de estudios.

Posteriormente se llevó a cabo la rifa de obsequios y la convivencia del rector Dámaso Anaya y la Lic. Isolda Rendón con las maestras y maestros.

Al evento acudieron, Julio César Chávez Galván, Director General de Familia UAT; Verónica Raquel Garza López, Directora de CENDI UAT Victoria y Olivia Carolina Ortegón Ramírez, Directora de Círculo de Desarrollo Infantil Victoria.

Así como, Claudia Verónica Cedillo de los Santos, Directora del CENDI Empresarial y Edith Maldonado Díaz, Directora de CEINA UAT.