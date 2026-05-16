Con visión humanista, Tamaulipas acerca servicios legales gratuitos a sectores vulnerables en Tula

Tula, Tamaulipas. – Mayo 16 de 2026.- Como parte de las estrategias del gobernador Américo Villarreal Anaya para acercar trámites y servicios a la ciudadanía, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) realizó una brigada de asistencia jurídica gratuita en el municipio de Tula, con el objetivo de fortalecer una justicia cercana, accesible y con perspectiva social.

Encabezada por la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, esta brigada jurídica permitió acercar atención especializada a habitantes de Tula, mediante asesorías legales, resolución de dudas y acompañamiento en procesos judiciales y administrativos.

La jornada se desarrolló en coordinación con la red de apoyo denominada Círculo Violeta, mediante la cual se brinda acompañamiento y atención integral a mujeres y sectores vulnerables de la población.

Estas acciones forman parte de los compromisos impulsados por el Gobierno del Estado, a través del Sistema DIF Tamaulipas y el programa Lazos del Bienestar, orientados a fortalecer las redes de apoyo social y garantizar seguridad jurídica a quienes más lo necesitan.

Al respecto, Roxana Guerrero Galván destacó que el Instituto mantiene una política de atención permanente en territorio, acercando los servicios legales gratuitos a todos los municipios de la entidad.

“La defensoría pública se mantiene en constante movimiento, siguiendo la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya de acercar los servicios a la ciudadanía. Nuestra meta es que el profesionalismo y la vocación de servicio del Instituto lleguen a cada municipio, asegurando que quienes integran estas redes de apoyo cuenten con un respaldo legal sólido, gratuito y accesible que les brinde tranquilidad y certeza jurídica en sus procesos”, expresó.