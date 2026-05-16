Colocan señalamientos en la Playa La Pesca para control vehicular y peatonal dentro del área de palapas y orilla de la playa

El Gobierno de Soto la Marina informa a la ciudadanía y a los visitantes de Playa La Pesca que, derivado de los recientes acontecimientos registrados en la zona, se estarán reforzando las medidas de prevención, vigilancia y ordenamiento durante este fin de semana, con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de las familias.

Como parte de estas acciones, se ha implementado un operativo coordinado en conjunto con distintas corporaciones y cuerpos de auxilio, contando con la presencia de:

* Guardia Estatal

* Secretaría de Marina

* Protección Civil

* Servicios de emergencia y ambulancias

Asimismo, se establecieron delimitaciones y zonas específicas de circulación en Playa Grande y Playa Chica, con la finalidad de mantener un mejor control vehicular y peatonal dentro del área turística.

Delimitaciones:

* Zona Roja: Acceso restringido a vehículos. Área exclusivamente peatonal

Zona Amarilla: Circulación únicamente para vehículos autorizados y a baja velocidad.

* Zona Verde; Área autorizada para circulación vehicular.

Se han colocado señalamientos donde se establecen las áreas donde no pueden circular unidades motrices.

También se contará con un puesto de mando y coordinación operativa permanente para atender cualquier situación que pudiera presentarse.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía a respetar las indicaciones de seguridad, señalamientos y recomendaciones emitidas por las autoridades, privilegiando en todo momento el cuidado y bienestar de todas las familias.

Se reitera el compromiso por parte del Gobierno de Soto la Marina, de seguir trabajando de manera coordinada y responsable para fortalecer la seguridad y el orden en las playas.