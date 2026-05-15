Refuerzan instituciones coordinación sanitaria para proteger salud de pacientes

Tampico, Tamaulipas.- Mayo 14 de 2026.- En un espacio orientado al fortalecimiento de la cultura sanitaria para la protección de la salud de la población como es la Cuarta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos, asistió a la conferencia magistral “Regulación sanitaria en materia de medicina estética” a cargo del comisionado de Operación Sanitaria de la COFEPRIS, Carlos Alberto Aguilar Acosta.

En el marco de este evento, que está enfocado a reflexionar sobre la importancia de reforzar los conocimientos sobre la vigilancia sanitaria y la cultura preventiva, y ante la comunidad médica de hospitales públicos y privados, se llevó a cabo esta conferencia magistral en la que se profundizó más en este tema para proteger la salud y la vida de quienes se someten a una cirugía y que la población identifique servicios seguros y regulados.

“Ha sido muy gratificante estar presente en esta conferencia, porque hoy, más que nunca, necesitamos tener una sociedad concientizada, informada sobre los riesgos sanitarios a los que nos podemos enfrentar, y es fundamental mantener una coordinación interinstitucional y con los profesionales médicos, para proteger la salud y la vida de quienes los solicitan”, señaló Hernández Campos durante su participación.

Acompañada por el comisionado Estatal contra Riesgos Sanitarios, Mario Rebolledo Urcádiz, dijo que lo principal para el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, es y será siempre el bienestar de la población, por ello necesitamos una sociedad que esté preparada e informada frente a emergencias sanitarias y estamos comprometidos con ellos para la protección de su salud.

Por su parte, la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villareal Anaya, dijo que, en este municipio, hay una comunidad medica activa con un gran compromiso social y que abona al bienestar de este municipio y de Tamaulipas, trabajando activamente para coordinar los esfuerzos y mantener el trabajo humanista que marca nuestro gobernador.

“En Tampico se hacen buenas prácticas médicas y prueba de ello es que ya formamos el primer grupo médico del estado para ofertarnos como región y abrir la posibilidad de generar el turismo médico, que es la principal vocación de nuestro municipio, la prestación de servicios y el turismo”, destacó Mónica Villarreal.

La Cuarta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, dio inicio el 11 de mayo en todo el país y concluye este 16 de mayo, y está enfocada a realizar actividades simultaneas en las que se analizan las capacidades de los estados para evitar que el riesgo se convierta en daño, así como se analizan estrategias de detección oportuna, comunicación de riesgos y participación comunitaria.