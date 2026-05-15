Protección Civil y autoridades de la USJT consolidan acciones preventivas y de respuesta ante emergencias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas entregó el documento de aprobación del Programa Interno de Protección Civil a la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), consolidando acciones de prevención, capacitación y respuesta ante emergencias dentro de la institución educativa.

Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador Estatal de Protección Civil, destacó la importancia de fomentar una cultura de protección civil y mantener brigadas internas capacitadas. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya en estas acciones.

“Contar con brigadas internas capacitadas y un programa de protección civil actualizado es clave para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa. Agradecemos el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa estas iniciativas para proteger la vida de estudiantes, docentes y trabajadores”, afirmó González de la Fuente.

Como parte de estas acciones, se realizaron mejoras en instalaciones eléctricas y sistemas contra incendios, se adquirió equipo especializado y se consolidaron brigadas internas de respuesta, fortaleciendo así la capacidad de la universidad para atender cualquier contingencia.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, subrayó que “no hay nada más importante que la vida y la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y cadetes”, destacando que la USJT mantiene su formación bajo los más altos estándares internacionales, incluidos los de CALEA y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el acto participaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, directivos de la USJT e integrantes de las brigadas internas de Protección Civil, demostrando un trabajo coordinado entre instituciones.