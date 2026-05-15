Promueven uso de residuos orgánicos para fortalecer la productividad agrícola

Río Bravo, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- Con el propósito de fortalecer los servicios de extensionismo agrícola y promover prácticas sustentables en el campo tamaulipeco, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, encabezada por Antonio Varela Flores, participó en una demostración sobre el manejo de residuos orgánicos para la producción de bioinsumos y su aplicación en el cultivo de maíz.

La actividad se desarrolló en el Campo Experimental Río Bravo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), donde especialistas presentaron técnicas enfocadas en el control de malezas, sistemas de composta orgánica y el uso de bioinsumos para la nutrición de cultivos dentro de esquemas de agricultura regenerativa.

Durante la jornada, el secretario Antonio Varela Flores destacó la importancia de fortalecer la capacitación técnica del personal de extensionismo agrícola, a fin de brindar una atención de mayor calidad a las y los productores que participan en los programas impulsados por la dependencia estatal.

“Estas acciones permiten actualizar conocimientos y acercar nuevas alternativas sustentables a los productores, contribuyendo a mejorar la productividad del campo y el cuidado de los recursos naturales”, señaló.

Asimismo, se informó que los conocimientos adquiridos serán replicados entre productores agrícolas beneficiarios de los programas de extensionismo de la Secretaría, promoviendo prácticas más eficientes y amigables con el medio ambiente.

La demostración estuvo a cargo de especialistas del INIFAP y contó con la participación de Jorge Elizondo Barrón, Jefe del Campo Experimental Río Bravo, quien expuso los beneficios del uso de bioinsumos en la nutrición de cultivos y su impacto positivo en los sistemas de agricultura regenerativa.

Durante la demostración también asistieron Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola; Yazmín Zapata Treviño, Directora de Extensionismo Agrícola; Alfredo Vanoye Mota, Director de Agricultura, además de productores.