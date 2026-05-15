Promueve Economía  en Tampico “Gobernanza Anticipatoria” con la CEPAL

-Secretaria Ninfa Cantú Deándar participa en Panel de Expertos

Tampico, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- La Secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, participó en la Reunión de Expertos “Capacidades para fortalecer la gobernanza anticipatoria en México”, organizada por la CEPAL, el Colegio de Tamaulipas y la Secretaría de Educación del Estado, en donde se destacó la relevancia de avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo que reconozca las particularidades regionales y fortalezca las capacidades institucionales, anticipándose a las transformaciones globales.

Durante su intervención, la titular de la dependencia estatal ofreció un panorama claro sobre los desafíos y caminos para la región, al destacar que para el gobernador Américo Villarreal, la transformación de Tamaulipas debe construirse con visión humanista, con planeación estratégica y con instituciones capaces de anticiparse a los desafíos del presente y del futuro.

“Los territorios no son homogéneos, y Tamaulipas es un claro ejemplo de que cada región tiene capacidades, brechas y oportunidades distintas. Por ello, las políticas de desarrollo productivo requieren una visión territorial diferenciada y estratégica”, señaló Cantú Deándar.

Indicó que esta postura coincide plenamente con la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha señalado que el crecimiento económico de Tamaulipas no puede basarse únicamente en inercias nacionales o ventajas geográficas, sino que requiere de una política pública activa, coordinación interinstitucional y el desarrollo de capacidades prospectivas para anticipar los cambios globales.

La secretaria de Economía aseguró que Tamaulipas avanza en la implementación de instrumentos concretos, como la Prospectiva Estratégica de las Vocaciones Productivas de las regiones del estado, desarrollada junto con el Colegio de Tamaulipas, mediante metodologías prospectivas y análisis económico-territorial para orientar inversiones, infraestructura y formación de talento, de la mano del fortalecimiento del clúster de Tecnologías de la Información y Comunicación bajo un modelo de triple hélice (gobierno, academia y sector privado), además del análisis de cadenas de valor del clúster químico-petroquímico en el sur del estado, para incrementar la integración productiva regional.

“El futuro se construye, no solo buscamos crecer más, sino crecer mejor: con mayor productividad, innovación, sostenibilidad, inclusión territorial y empleos de mayor calidad”, afirmó Cantú Deándar.

En este foro, la Secretaria Ninfa Cantú Deándar compartió tribuna con la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez; el secretario de Energía, Walter Jiménez; el director a.i. de la Sede Subregional de la CEPAL México, Jorge Mario Martínez Piva, y el rector del Colegio de Tamaulipas, Marco Moreno Castellanos. También asistieron expertos, investigadores y académicos de instituciones de educación superior.