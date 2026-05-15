Impulsa gobierno estatal  modernización del rastro municipal de González

González, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- Con el firme compromiso de fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones de operación del rastro municipal de González, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, realizó la entrega de equipo especializado que permitirá optimizar los procesos de sacrificio y manejo sanitario, garantizando prácticas más eficientes en materia de inocuidad y bienestar animal.

En representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, encabezó la entrega del equipamiento, donde destacó la importancia de fortalecer el trabajo coordinado entre autoridades estatales, organismos ganaderos y gobiernos municipales para elevar los estándares sanitarios e higiénicos en los rastros de la entidad.

Durante el evento, el Presidente Municipal de González, Alejandro Zúñiga Rodríguez, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas para impulsar acciones que contribuyan al mejoramiento de la infraestructura destinada al sector pecuario, en beneficio de productores y consumidores.

Asimismo, se señaló que esta entrega tiene como finalidad promover el uso adecuado, conservación y aprovechamiento eficiente del equipo, conforme a las normas sanitarias establecidas, además de fortalecer las condiciones de inocuidad alimentaria y bienestar animal, reduciendo al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés de los animales durante el proceso de sacrificio.

El equipamiento entregado, fabricado en acero inoxidable para garantizar mayor durabilidad e higiene, consistió en una mesa de inspección de vísceras rojas, mesa de inspección de vísceras verde, percha porta cabezas, módulo de lavado de cabezas, perchero para colgar aretes SINIIGA, aturdidor de perno para sacrificio y lámparas de iluminación.

Las autoridades refrendaron además el compromiso de dar un uso responsable al equipo, mantenerlo en óptimas condiciones y destinarlo exclusivamente a las actividades propias del rastro municipal, con el objetivo de fortalecer los procesos sanitarios y mejorar la calidad de los servicios que se brindan al sector pecuario de la región.