Por: Raúl Terrazas Barraza

Al Maestro con cariño

Por la celebración del Día del Maestro hubo mucha actividad en todas las instituciones educativas, organizaciones sindicales de profesores y buenos deseos de alumnos y padres de familia quienes tienen la misión de educar a los niños y jóvenes que están en edad de cursar los diferentes niveles educativos.

El Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, acompañado por el Secretario de Educación de la entidad, Doctor Miguel Ángel Valdez García y el Secretario General de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, entregaron reconocimientos y medallas al mérito docente, porque han dedicado su vida a formar generaciones de tamaulipecas y tamaulipecos que ahora son productivos.

Aunque la frase esté muy trillada, Al Maestro con Cariño, fue el común denominador de las felicitaciones y parabienes que recibieron los maestros de todos los niveles y, aunque el evento central fue para la entrega de las Medallas Maestro Altamirano, la realidad que fue una gran oportunidad para que el titular del Poder Ejecutivo conviviera con maestras y maestros de varias generaciones.

Obvio en un escenario de gran identificación debido a que, su familia siempre estuvo ligada al magisterio porque fue la profesión que abrazó la señora Batriz Anaya de Villarreal, mamá del mandatario y a quien se le recuerda siempre con mucha admiración y respeto.

Villarreal Anaya, dijo que los maestros son el corazón de la transformación que se da en todos los planteles educativos y que fortalece la conciencia del pueblo tamaulipeco, al mismo tiempo les hizo ver que es y seguirá siendo su amigo y que trabajarán de la mano porque sin educación no hay transformación.

Fueron 183 condecoraciones las que se entregaron en la ceremonia del Día del Maestro a profesores con más de 40 años de servicio e incluyeron estímulos económicos, a ellos, el secretario de Educación Doctor Valdez García, les dijo que, por su contribución al cambio positivo en las personas, transforman la sociedad, por ello, el Gobierno de Tamaulipas estará siempre del lado de las y los profesores por el compromiso de que la educación sea cercana, sensible y con un gran sentido humano.

El secretario general del sindicato de maestros en Tamaulipas, se dejó querer como maestro que es, en algún momento, frente a medios de comunicación el profesor Rodríguez Treviño, señaló que podrá quedarse un tiempo más en la dirigencia, porque, debido al proceso electoral que viene, quizá la elección de su relevo tarde un tiempo más, aunque dejó entrever, con su actitud hacia su secretario, el profesor Ulises Ruiz, que es una buena carta.

Desde luego, eso no quita méritos que andan como desesperados por congraciarse con el magisterio, como Enrique Meléndez Pérez, quien ya fue dirigente o bien Abelardo Ibarra Villanueva, quien trae campaña sistemática para abrirse paso, obvio, desde la base magisterial, hay la creencia que el responsable del SARTET, Mariano Lara Salazar, podría ser el mejor dirigente que tuviera la sección 30 después de Rodríguez Treviño.

Este último estuvo en redes sociales con motivo del Día del Maestro y habló de su cariño por la docencia, la cual no ha dejado a pesar de las responsabilidades sindicales que tiene y, las que puedan venir en el futuro, por eso dará su materia de matemáticas financieras en la institución en la que tiene asignadas sus horas.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, también se vivió con efervescencia el Día del Maestros, Directivos de las Unidades Académicas Multidisciplinarias, enviaron sendos mensajes al profesorado y desde mitad de semana se realizaron reuniones de convivencia y para la entrega de presente a los docentes.

El Rector de la Universidad, médico Dámaso Anaya Alvarado, precisó que, ser docente, es sin duda, una de las experiencias más valiosas que ha tenido en la UAT y desde luego se refería a su desempeño como maestro en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a la que pertenece desde siempre, ya que, el trabajo frente a grupos le permitió confirmar que la transformación ocurre cuándo se educa.

En el mismo sentido, la Doctora Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos directora de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano celebró en unidad y con gran reconocimiento el trabajo de los docentes, porque son quienes guían a sus estudiantes de trabajo social, psicología y nutrición, les hizo un reconocimiento y depositó su confianza en ellos para que la Facultad siempre tenga sus carreras acreditadas.

En esta fecha, siempre será recordado por su pasión hacia la educación y la determinación con que desempeñó trabajo el profesor Juan Terrazas Molina, allá en su natal estado de Chihuahua y quien cultivó grandes amistades con maestros de tierras tamaulipecas que llegaron a trabajar en comunidades rurales chihuahuenses.

A varios años de su partida, sus hijos y familiares le recuerda con cariño, admiración y un gran respeto, dado que, impulso muchas generaciones al camino profesional. Un abrazo hasta donde se encuentre al padre de los Terrazas Barraza.