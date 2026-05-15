Fortalece Tamaulipas infraestructura de seguridad en región fronteriza y corredores comerciales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- La construcción de las 15 Estaciones Seguras en la zona Ribereña de la frontera tamaulipeca registra un avance del 70 por ciento y representa una inversión de 869 millones de pesos, infraestructura que fortalecerá el comercio internacional en el Puerto Norte de Matamoros y la sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, destacó que del total de la inversión, 448 millones de pesos corresponden al ejercicio fiscal 2025, recursos destinados a consolidar una red estratégica de seguridad y vigilancia en una de las regiones con mayor flujo comercial del país.

Explicó que las Estaciones Seguras están distribuidas cada 25 kilómetros, lo que permitirá una respuesta policial más eficiente ante emergencias reforzando las tareas de vigilancia y el auxilio carretero para el transporte de mercancías nacionales e internacionales.

Asimismo, señaló que estas instalaciones contarán con infraestructura moderna, espacios operativos y equipamiento especializado para las corporaciones de seguridad, fortaleciendo los corredores logísticos, brindando mayor certeza a transportistas y empresas.

Cepeda Anaya subrayó que este proyecto refleja el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad y la consolidación de rutas comerciales más seguras y competitivas.

“Con estas acciones, reafirmamos el objetivo de consolidar a Tamaulipas como una entidad estratégica para el comercio exterior, impulsando obras de infraestructura que incentivan este rubro, atraen inversión y favorecen el desarrollo económico y el bienestar de la población”, concluyó el servidor público.