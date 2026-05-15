EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que para el gobierno de la 4T el tema del gobernador con licencia de Sinaloa RUBEN ROYA MOYA cada día que pasa se está convirtiendo en una verdadera piedra en el zapato…La obvia protección que la presidenta SHEIINBAUM está demostrando por el sujeto de marras no hace sino reafirmar los lazos de MORENA con los grupos más dañinos que tenemos en el país…Tal pareciera que a CLAUDIA le interesa más proteger a ese corrupto y sinvergüenza de marras que aplicar la ley tal cual es sin ningún tinte partidista…Sigue Claudia {así con minúsculas} sin animarse a actuar como una verdadera presidenta pues en el discurso como en los hechos sigue estando bajo el dominio feroz del que la puso en donde se encuentra hoy en día…Un simple papel de marioneta…La “justicia” en México jamás va a llevar a juicio a ROCHA MOYA pues tienen en su poder el sistema judicial el cual se obstinaron en tener bajo su control para estar protegidos en casos como éstos…Pobre nuestro país…La única es que de plano el gobierno Yanqui entre a suelo mexicano y mediante una extracción simular a la que realizaron en Venezuela con MADURO se la apliquen al corrupto de ROCHA MOYA el cual aseguran plumas nacionales que está bajo resguardo en una zona militar de Mazatlán…Es de tal tamaño el temor de los de la 4T sobre una posible aprehensión de USA a ROCHA MOYA por el arsenal de información mala que este tiene sobre LÓPEZ y su camarilla de bandidos empezando por sus hijos los tres vagos…De igual manera creo que la vida de ROCHA MOYA está en serio peligro y no solamente por lo que algún grupo de la delincuencia le pudiera causar…A estas alturas del partido y con todo lo que sabe hasta del interior de la 4T le pueden hacer daño antes de que les señale todas las corruptelas e inmundicia en las que se están revolviendo desde los tiempos de LÓPEZ que resultó más ratero que aquellos ex presidentes a los que tanto acusó y de los que a ni uno de ellos pudo meter a la cárcel porque nunca les comprobó nada pues de haber tenido pruebas a nadie de ellos hubiera dejado en libertad, ante tanto odio que les tiene…Pues vaya que el presente mes de mayo ha estado de lo más movido en cuanto a actividades y eventos de GLYNNIS se refiere…Día del Niño Día de las Madres y Día del Maestros…A todos ellos los ha estado festejando y acompañando la joven presidenta municipal en sus respectivos días…Hablando de GLYNNIS vaya que le ha estado dando una muy buena desconocida a las calles de nuestro entorno urbano y es que por ejemplo se está trabajando en la pavimentación hidráulica, de la Calle Manuel Acuña desde Felipe de la Garza hasta la Calle Lateral de la Carretera Nacional, entre muchas otras que han venido a dar un nuevo rostro a nuestro pueblo…Y lo vuelvo a puntualizar, no a todos en Soto la Marina les cae bien eso de que GLYNNIS esté haciendo muy bien las cosas…Y es que sobran los que desearían que GLYNNIS no estuviera haciendo obras para de esta manera tener pretextos para tirarle a su administración…Pero como cosa de adrede a cada ataque contra la alcaldesa, ésta les responde con el banderazo o con la inauguración de una nueva obra para la comunidad…Este mes de tantas celebraciones al Restaurant “Tampico” de Don RENE GONZÁLEZ JUAREZ le ha estado yendo bien a juzgar por la cantidad de vehículos estacionados afuera de la prestigiada negociación que es punto de referencia de Soto la Marina…Vaya un saludo para los regidores EMILIANA GARZA CRISANTO y ESTEBAN RIVERA quienes en las últimas fechas han estado pasando por detalles en su estado de salud…EMILIANA y Don ESTEBAN son regidores, en el cabildo que preside GLYNNIS siendo la primera representante del PT y el segundo llegó abanderado por el PAN…Bien activo EFREN ALEMAN al frente de las cuadrillas de Servicios Públicos pues de manera permanente realizan acciones de limpieza en las calles como en áreas verdes entre otras…La gente de Servicios Públicos es de las que están dando la cara a favor del gobierno local sin la menor de las dudas…Bien por EFRÉN y su gente!…Y de igual manera de reconocerse la labor del equipo que labora en el desayunador del Sistema DIF Soto la Marina con el tema de cientos de desayunos y comidas que elaboran y sirven en las mesas de personitas en estado vulnerable a quienes se los suministran en sus propias viviendas…Desde las cinco de la mañana las empleadas del desayunador del DIF ya están trabajando en esta su delicada tarea y los encargados del transporte que lleva los alimentos forman también parte importante de estas acciones…Este próximo martes en la explanada principal se llevará a cabo el Tianguis Campesino por parte del Programa Sembrando Vida en el que se ofertarán productos sanos y a buen precio los cuales siembran y cosechan los integrantes de este programa de las comunidades en donde se trabaja con este programa del gobierno federal aquí en Soto la Marina…Hablando de programas federales les comento que YOYIS MORALES PERALES se desempeña como responsable de becas RETA CETINA y tiene su oficina frente a la plaza principal por la Calle Felipe de la Garza entre Benito Juárez y Matamoros…Delicioso el menudo revive muertos que sirve nuestra amiga FINA en el Restaurante “Las Dos Chelas” como dice el dicho “revive muertos” de esos que una noche antes le hicieron honores al DIOS Baco pues ahí tienen el verdadero paraíso en forma de menudo…Platiqué hace días con el Jefe de la Oficina de Bienestar del Estado en nuestro municipio, el Profr. RAUL RAMIREZ MIRELES de manera informal sobre algunas de las acciones que ahí se desarrollan por instrucciones de la Secretaria Estatal SILVIA CASAS…Es bueno que se tome en cuenta como funcionarios a cuadros que como el caso del Prof. RAUL estén más allá del bien que del mal, quienes por ello es que se conducen, con toda la serenidad y la calma que al paso de las primaveras se anidan en el pensamiento y en el actuar del ser humano…Esperando los tiempos para la renovación de la dirigencia estatal es como se encuentra el dirigente del PAN en nuestro municipio AUDELIO URBINA GARCIA…Es AUDELIO un cuadro que verdaderamente trae tatuados los colores de su partido prácticamente desde que el instituto partidista aterrizó dentro de la arena electoral local…También ha sido funcionario en algunas administraciones municipales de su partido como síndico y jefe de comunicación social entre otros cargos que tiene en su haber…Mis sinceras condolencias para el buen amigo JUAN HERRERA MORALES por el sentido fallecimiento de su hija FLOR LILIANA HERRERA VÁZQUEZ en días pasados en Ciudad Victoria…Un abrazo fraterno para él y su familia…FLOR LILIANA falleció víctima de una larga y dolorosa enfermedad pero nunca perdió ese buen estado de ánimo que siempre la caracterizó…En paz descanse…No entiendo porque muchos motociclistas se llenan de rabia porque las autoridades les exigen portar sus cascos de seguridad si en el uso del casco está la bendita diferencia entre la vida y la muerte…Y como si fuera poco los familiares de no pocos motociclistas llenan de insultos a los elementos del orden por los operativos…Pero bueno…Pues les comento que un servidor con la gracia del DIOS padre, casi estoy por cumplir un año más de vida, el próximo sábado 16 de mayo…Una vida hermosa la que me ha dado el padre DIOS con las altas y las bajas que son normales dentro de este plano terrenal…Estoy bien con mi familia cercana…Puedo presumir de muchas amistades…Tengo mi trabajo estable desde hace poco más de 23 años en este medio informativo…Una diabetes que con mi persona para nada ha sido agresiva, es más platico muy seguido con ella y le pido que me dé chance de sacar adelante a mi familia compuesta por mi compañera GLADIS y mis cuatro hijos como mamá REYNITA…Dinero de sobra no hay…Pero comida, sustento y educación para mí prole, nunca han faltado…Así que gracias a mi DIOS por todo…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…