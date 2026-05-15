Confiere la UAT Doctorado Honoris Causa al secretario de Salud federal David Kershenobich

Tampico Tam.- 15 de mayo de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), confirió el Doctorado Honoris Causa al Dr. David Kershenobich Stalnikowitz, Secretario de Salud del Gobierno de México, en el marco de una Asamblea Solemne celebrada en el Aula Magna del Centro Universitario Sur, presidida por el Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

La máxima distinción académica que otorga la Universidad fue entregada en reconocimiento a la destacada trayectoria profesional, científica y humanista del funcionario federal, así como a sus aportaciones al desarrollo de la medicina, la investigación clínica y el fortalecimiento de las políticas de salud pública en México.

En este marco, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la relevancia de este reconocimiento como un acto de alto valor académico e institucional, que honra la trayectoria de una de las figuras más destacadas de la medicina en México.

El mandatario estatal subrayó que el Dr. David Kershenobich es un referente nacional e internacional por su contribución a la investigación médica, la formación de especialistas y el fortalecimiento de las instituciones de salud pública, destacando su compromiso con una visión humanista de la medicina. Asimismo, enfatizó la importancia del vínculo del homenajeado con Tamaulipas, lo que otorga un sentido especial a este reconocimiento.

Finalmente, reiteró la relevancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para consolidar un sistema de salud más eficiente, preventivo e integral, reconociendo la labor del galardonado en la conducción de las políticas sanitarias del país.

Por su parte,el rector Dámaso Anaya Alvarado destacó que la entrega del Doctorado constituye uno de los actos de mayor relevancia para la Universidad, al reconocer a una figura cuya trayectoria ha estado dedicada al conocimiento, la investigación médica y el servicio a la sociedad. Subrayó que las contribuciones del Dr. Kershenobich han dejado una huella en la medicina mexicana, particularmente en el ámbito de la investigación científica y en el fortalecimiento de las instituciones de salud.

Asimismo, señaló que este reconocimiento refleja la visión de una universidad comprometida con las grandes causas sociales y con la formación de profesionistas capaces de responder a los desafíos contemporáneos desde el conocimiento, la ética y el sentido humano. Ante la presencia del gobernador del Estado, resaltó la importancia de fortalecer la vinculación entre la educación superior, la investigación científica y las políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

Al recibir el reconocimiento, el Dr. David Kershenobich expresó su gratitud a la comunidad universitaria y afirmó que esta distinción representa un compromiso para continuar trabajando al servicio de la salud pública y la sociedad mexicana. Destacó el significado personal que tiene para él recibir este reconocimiento en Tampico, ciudad donde vivió parte de su formación académica y humana. En su mensaje, habló sobre la importancia de fortalecer una medicina más cercana, humana y preventiva, así como de impulsar la formación ética y profesional de las nuevas generaciones de médicos ante los desafíos actuales en materia de salud pública.

Durante la ceremonia, se llevó a cabo la investidura del Doctorado Honoris Causa al Dr. David Kershenobich, mediante la imposición de los símbolos académicos correspondientes, así como la entrega del diploma que acredita esta máxima distinción otorgada por la Universidad

El evento reunió a integrantes de la Asamblea Universitaria, autoridades académicas, funcionarios estatales y municipales, docentes, estudiantes e invitados especiales, consolidándose como uno de los actos de mayor relevancia institucional para la UAT.

Constató Kershenobich fortaleza académica de la Facultad de Medicina de Tampico

Previo a la ceremonia de Asamblea, el Dr. David Kershenobich visitó la Facultad de Medicina Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, acompañado por el rector Dámaso Anaya, la Secretaria de salud estatal, Adriana Marcela Hernández Campos y el Director de la institución, Raúl de León Escobedo.

El Secretario de Salud federal hizo un recorrido por las instalaciones e impartió la conferencia magistral “Sistema Universal de Salud de Nuestro País”, ante estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina, personal y directivos del sector salud.

Junto con el rector Dámaso Anaya, develó una placa conmemorativa en honor a su visita y expresó su reconocimiento al fortalecimiento académico y la infraestructura especializada con la que actualmente cuenta la UAT para la formación de profesionales de la salud, destacando las áreas de simulación clínica, prácticas médicas y capacitación tecnológica observadas durante su recorrido por las instalaciones.