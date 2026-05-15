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Avanza campaña de valoraciones oftalmológicas “Bienestar en tu mirada” del DIF Tamaulipas

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Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- En coordinación con la Secretaría de Salud y el Patrimonio de la Beneficencia Pública, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, continúa desarrollando la campaña de valoraciones oftalmológicas “Bienestar en tu mirada”, a través de ocho sedes distribuidas en diferentes regiones del estado.

La jornada inició a finales de abril en Nuevo Laredo y durante mayo se ha llevado a cabo en Reynosa, Valle Hermoso y Matamoros. Las próximas valoraciones se realizarán en Tampico del 18 al 22 de mayo; en El Mante del 25 al 28 de mayo; en Tula el 1 de junio y en Jaumave el 2 de junio.

Mediante estas ocho sedes se brinda atención a habitantes de 24 municipios de las zonas fronteriza, centro, sur y altiplano tamaulipeco, acercando los servicios en hospitales, centros de salud, jurisdicciones sanitarias y espacios comunitarios de cada localidad.

Las valoraciones permitirán identificar a las personas candidatas a procedimientos médicos o quirúrgicos que contribuyan a mejorar su visión y, con ello, su calidad de vida y bienestar familiar.

De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan respaldando a personas y grupos de atención prioritaria que enfrentan padecimientos oftalmológicos y que, por motivos económicos, no cuentan con acceso a tratamientos especializados o cirugías para recuperar su visión y continuar con sus actividades cotidianas.

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