Antigua Aduana de Tampico será un referente turístico y cultural: Sectur

Integran Comité para impulsar propuestas, iniciativas y proyectos que fortalezcan este emblemático recinto

Tampico, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- Con el propósito de potenciar el desarrollo turístico, económico y cultural de Tamaulipas, se formalizó la integración del Comité Consultivo Especializado para el Desarrollo Turístico de la Antigua Aduana de Tampico, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Al acudir en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular de Turismo en el Estado, junto al director de ASIPONA Tampico, el vicealmirante Jaime Herrera Romo; la senadora Olga Sosa y la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, entre otras personalidades más, como Juan Antonio Solves y David Granados Ramírez, plantearon estrategias.

Los integrantes destacaron el trabajo coordinado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, en pro del desarrollo nacional y regional.

El proyecto tiene como objetivo convertir a la Ex Aduana Marítima en un punto central para visitantes y locales, mediante espacios de cultura y entretenimiento, que proporcionen servicios turísticos y comerciales, señaló Benjamín Hernández Rodríguez.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa una visión humanista de desarrollo, que entiende al turismo no solamente como una actividad económica, sino como una herramienta para rescatar espacios públicos, fortalecer la identidad regional y generar bienestar para las comunidades”.

Por su parte, Jaime Herrera Romo dijo: “Es solo el inicio de un sueño anhelado que durante años pugnaron, para que se dieran los primeros pasos de reconvertir esta ex aduana y sus bodegas porfirianas en algo productivo, cultural, social y turístico para Tampico”.

“Como dice el lema, Tampico recupera su acceso al río, reconectando con su historia y su futuro; hace años quedaron aislados los ciudadanos de Tampico de su río y esta es la oportunidad de hacerlo en una amalgama turística que detonará varias áreas”, agregó.

La reunión incluyó la presentación de los trabajos a realizar, los que se han realizado y la proyección a futuro de este emblemático recinto portuario, para Tampico, el sur de Tamaulipas y para el país, con lo que Tamaulipas seguro te enamora.