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Acercó Registro Civil servicios y apoyos a familias de Abasolo mediante brigada “Transformando Familias”

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Abasolo, Tamaulipas.- Mayo 15 de 2026.- La Coordinación General del Registro Civil informó que la brigada “Transformando Familias”, realizada en el municipio de Abasolo, concluyó con resultados positivos al acercar diversos apoyos y servicios a las familias de la región, contribuyendo directamente a su economía y bienestar.

Durante la jornada se otorgaron 121 expediciones de actas a bajo costo, además de 85 asesorías jurídicas gratuitas, brindando atención directa y accesible a la ciudadanía.

El Coordinador General del Registro Civil, Mauro Francisco Sandoval Contreras, destacó que estas acciones forman parte de la política social impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a acercar los servicios gubernamentales a quienes más lo necesitan.

“Seguimos trabajando para que las familias tamaulipecas tengan acceso a servicios esenciales de manera rápida, cercana y económica. Estas brigadas representan un apoyo importante para la ciudadanía y reflejan el compromiso humanista de esta administración”, expresó.

Sandoval Contreras señaló que el Registro Civil continuará participando en este tipo de jornadas interinstitucionales en distintos municipios del estado, con el propósito de facilitar trámites, brindar certeza jurídica y apoyar la economía familiar.

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