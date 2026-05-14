Tour Continental NORCECA atraerá cientos de turistas internacionales

-Infraestructura, conectividad, cercanía, gastronomía, cultura, recorridos y mucho más ofrece la zona sur de Tamaulipas

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Mayo 14 de 2026.- Esperamos cientos de turistas internacionales con la realización del Tour Continental NORCECA de Voleibol de Playa 2026, competencia que se desarrollará del 22 al 24 de mayo en el Complejo Polideportivo de Playa Miramar, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Esto confirma la capacidad organizativa y la infraestructura con la que hoy cuenta esta región para albergar competencias internacionales de alto nivel.

“Cada evento deportivo representa ocupación hotelera, movimiento en restaurantes, consumo en comercios, transporte, promoción del destino y, sobre todo, una oportunidad para seguir fortaleciendo la imagen positiva de nuestro estado”, señaló.

“En Tamaulipas, con el impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, hemos venido impulsando con mucha fuerza el turismo deportivo porque entendemos que este segmento genera beneficios muy importantes para nuestras comunidades”, refirió el funcionario estatal.

Tan solo en los últimos años, Tamaulipas ha sido sede de importantes competencias deportivas nacionales e internacionales, como el Triatlón AsTri Tamaulipas Ichich Tenek, el Gran Fondo de Ciclismo, el Maratón Bicentenario y distintos torneos de pesca deportiva, consolidando una agenda que hoy posiciona al estado como uno de los referentes del turismo deportivo en el noreste del país.

Por ello, nos llena de orgullo que Ciudad Madero reciba a atletas provenientes de distintos países, incluyendo delegaciones de Estados Unidos, Canadá, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y México, entre otros más.

En la presentación dieron a conocer los detalles del torneo Erasmo González Robledo, presidente municipal de Ciudad Madero, entre otras personalidades más.