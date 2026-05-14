Tamaulipas impulsa la Cultura de Paz a través de la capacitación en mediación y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 14 de 2026.- En el marco de la visión transformadora del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y con el compromiso de fortalecer el tejido social desde los distintos ámbitos de la vida comunitaria, la Dirección de Capacitación en Mediación, encabezada por Ana Karen Barrientos Lumbreras, ha consolidado un trimestre de resultados significativos en materia de promoción y difusión de la Cultura de Paz, logrando beneficiar a más de 1,750 niñas y niños, así como a 255 personas adultas (hombres y mujeres), mediante jornadas de formación orientadas a la construcción de entornos más armónicos y pacíficos.

Las actividades desarrolladas bajo el enfoque “Educando con Inteligencia y Validación Emocional” se centraron en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales mediante dinámicas especializadas, entre las que destacan la lectura de cuentos de paz, talleres de inteligencia emocional, validación emocional, así como estrategias de manejo de conflictos y mediación, orientadas a promover la convivencia armónica y el respeto mutuo.

Barrientos Lumbreras destacó que estas acciones responden a una política pública orientada a la transformación social.

“Nuestra misión es recorrer cada escuela y cada espacio que nos abra las puertas para sembrar herramientas que contribuyan a un mejor futuro. Estamos convencidos de que la mediación es el camino para transformar nuestra sociedad”, señaló.

La Dirección de Capacitación en Mediación reafirma su compromiso institucional de seguir impulsando mecanismos que fortalezcan la cultura de paz, promuevan entornos escolares y comunitarios libres de violencia, y garanticen que el diálogo respetuoso sea siempre la primera vía para la solución de conflictos.