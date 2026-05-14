Refuerza SET prevención de violencia escolar con programa “El ABC de las emociones”

Tampico, Tamaulipas.– Mayo 14 de 2026.- Con el propósito de prevenir la violencia escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las secretarías de educación de los estados, lanzará el programa “El ABC de las emociones”, informó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

Explicó que este programa se implementará en todas las escuelas secundarias y de bachillerato. Constará de dos horas a la semana, en las que estudiantes, docentes, madres y padres de familia utilizarán guías en donde se abordarán las emociones y la forma de pensar de las y los alumnos, con la idea de prevenir conductas agresivas.

“Necesitamos hacer que la escuela sea un lugar no sólo académico para aprender, sino un lugar para convivir, en donde ellos (estudiantes) se sientan seguros; un lugar en donde puedan manejar sus emociones, para que esta agresividad de estarse navajeando y golpeando vaya desapareciendo”, enfatizó.

Lamentó que exista un incremento de la violencia en los espacios educativos, lo cual no ocurre sólo en Tamaulipas y México, sino a nivel mundial, citando el ejemplo de los retos virales internacionales, donde se realizan amenazas de balaceras en los planteles escolares.

“Este programa es a nivel nacional, pero aterriza en cada secundaria y en cada preparatoria. Incluye formación para los papás y las mamás, formación para las y los maestros y, desde luego, un programa como una nueva materia para todos los alumnos de preparatoria y secundaria que se llama ‘El ABC de las emociones’, que es: no te pelees, no te disgustes, no golpees a nadie, acepta a todos, etcétera”, complementó.

Destacó que el éxito de este programa dependerá del involucramiento de toda la comunidad educativa y que, aunque por supuesto hay sanciones por las conductas agresivas en las escuelas, lo mejor es apostarle a la prevención y a la implementación de una cultura de paz.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de que, a través de la Secretaría de Educación, se coadyuve con el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum para generar las condiciones que permitan que las y los estudiantes tamaulipecos encuentren en la escuela los mejores espacios para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje,