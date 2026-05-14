Obtiene plata la rondalla de la UPV en encuentro nacional cultural y deportivo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 14 de 2026.- La Rondalla de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) destacó con sus interpretaciones en el Primer Encuentro Nacional Cultural y Deportivo de Universidades del Subsistema Tecnológico 2026, celebrado en Nayarit, al ganar la medalla de plata en esta competencia a nivel nacional.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, explicó que este éxito es resultado del talento, la dedicación y la pasión artística de quienes integran la agrupación, que con sus voces, creatividad y guitarras bajo la dirección del profesor Elliot Ruelas López, cautivaron al público, dejando una huella de calidad y cultura musical.

Felicitó y reconoció a las y los integrantes de la rondalla por su participación en el certamen, demostrando la calidad, el talento, la disciplina, el compromiso y el esfuerzo artístico durante la competencia, en la que participaron 12 agrupaciones de diversas universidades politécnicas y tecnológicas del país.

Reconoció de manera especial al profesor Elliot Ruelas López, coordinador de Arte y Cultura de la universidad, por su dedicación, liderazgo y trabajo constante en la formación y fortalecimiento del talento artístico de la comunidad universitaria politécnica.

Castillo Cortés subrayó que estos triunfos son el resultado del trabajo efectuado por las y los docentes de la institución y del compromiso de las y los estudiantes, quienes se preparan de manera integral, acorde con la visión educativa que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La Rondalla de la UPV está conformada por José Fernando Malacara, Yonathan Alexander González, Josué de Jesús Castro Martínez, Carlos Fernando Herrera, Leonel Guadalupe García, Guillermo Hernández, Óscar Javier Mendoza, Fernando Daniel García, José Emiliano Tovar, Jessica Salceda, Daphne Carolina Parra, Tania Zapata, Frida Carolina Rosales y Evelyn Astrid Gutiérrez.

Otros de los estudiantes de la universidad que destacaron durante el encuentro fueron los ajedrecistas José María Pérez Ibáñez, quien obtuvo la medalla de plata de manera individual como segundo mejor tablero 1, así como Mark Keith Osborne Rodríguez, distinguido como segundo mejor tablero 2.