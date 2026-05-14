Guardia Estatal Cibernética advierte sanciones de hasta 7 años de prisión por falsas alertas digitales en Tamaulipas

-Algunos retos virales tienen consecuencias legales, incluso si son menores de edad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 14 de 2026.- Ante el aumento de presuntas amenazas en planteles educativos publicadas a través de redes sociales, la unidad de Guardia Estatal Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) enfatizó el llamado a padres de familia a reforzar las medidas para supervisar el uso que sus hijos e hijas dan a diferentes medios digitales, pues el participar en algunos retos virales podría traer consecuencias legales para menores de edad o sus cuidadores.

En este sentido, el Policía Tercero Luis Marín, encargado de la Guardia Estatal Cibernética, refirió que el Código Penal del Estado de Tamaulipas, en su artículo 172, sanciona la movilización falsa de servicios de emergencia con hasta siete años de prisión.

Como unidad preventiva y de orientación, señaló, diariamente realizan ciberpatrullajes, a través de los cuales se ha determinado el origen de esta tendencia en la red social TikTok como parte de un reto viral a nivel internacional, principalmente entre adolescentes.

Para participar en esta tendencia, las y los jóvenes optan por escribir los mensajes en otros espacios físicos y/o digitales, generando la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes acuden a los planteles para implementar diferentes operativos como ‘’Escuela Segura’’ o ‘’Mochila Segura’’ de la Guardia Estatal.

Agregó que el nivel educativo en el que más se han detectado estas conductas es secundaria y bachillerato debido al acceso y falta de supervisión por parte de las personas cuidadoras hacia menores de edad en esta etapa.

Cabe mencionar que hasta el momento no han recibido reportes ciudadanos respecto a alguna publicación en particular; sin embargo, como parte de sus funciones, la Guardia Estatal Cibernética mantiene un monitoreo permanente del ecosistema digital, así como una campaña presencial de orientación en instituciones educativas para alertar sobre los riesgos que conllevan seguir algunos retos virales, sus posibles consecuencias legales y cómo detectar su práctica en las aulas.

En caso de detectar algún mensaje en medios digitales que amenace la integridad propia o de terceros, exhortó a comunicarse al 911, 089 o la línea directa de la Guardia Estatal Cibernética: 834 318 6232 extensión: 16099 para recibir orientación y canalización ante las instancias correspondientes.